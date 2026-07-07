Asesinato de Héctor Sambrano: autoridades investigan y buscan a los responsables

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del representante de Barrio Colón y exdirector de Becas del IFARHU, Héctor Sambrano , un hecho que ha generado consternación y mantiene en desarrollo las diligencias del Ministerio Público y los organismos de seguridad.

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades recaban evidencias y analizan distintos elementos que permitan esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Tema de interés: Familiares de Héctor Sambrano exigen justicia tras el homicidio del representante de Barrio Colón

Asesinato de Héctor Sambrano: Criminólogo plantea una posible hipótesis

Camiones cargados con alimentos secos y arroz fueron trasladados a Bocas del Toro, para entregar bolsas con ayuda humanitaria a las familias afectadas por las inundaciones.

La gobernadora de la provincia, Marcela Madrid, explicó que entre hoy y mañana se realizará la distribución… pic.twitter.com/bIezIF9PBN — Telemetro Reporta (@TReporta) July 7, 2026

En medio de las investigaciones, el criminólogo Carlos González compartió una de las posibles hipótesis sobre el caso. No obstante, se trata de un análisis basado en la información disponible hasta el momento y no de una conclusión oficial de las autoridades.

Los investigadores continúan recopilando pruebas y desarrollando diversas diligencias para determinar el móvil del homicidio y establecer las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades han reiterado que las investigaciones permanecen en curso, por lo que no descartan ninguna línea investigativa mientras se espera el avance de las pesquisas.