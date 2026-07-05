Familiares de Héctor Sambrano exigen justicia tras el homicidio del representante de Barrio Colón

Los familiares de Héctor Sambrano , representante del corregimiento de Barrio Colón, exigieron a las autoridades que se haga justicia y se capture a los responsables de su homicidio.

El caso ha generado consternación entre allegados y residentes, quienes solicitan que la investigación avance para esclarecer los hechos.

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Vehículo fue encontrado en Cerro Cocobolo

Como parte de las investigaciones, las autoridades ubicaron el vehículo de Sambrano en el sector de Cerro Cocobolo, en el distrito de San Miguelito.

Familiares del representante de Barrio Colón, Héctor Sambrano, piden justicia y encontrar a los responsables de su asesinato. Su vehículo fue encontrado en el sector de Cerro Cocobolo, en el distrito de San Miguelito. pic.twitter.com/un6qgcgVGg — Telemetro Reporta (@TReporta) July 5, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del crimen ni sobre posibles personas vinculadas al caso.

Familiares piden que el crimen no quede impune

Durante sus declaraciones, los familiares reiteraron su llamado para que las autoridades identifiquen y lleven ante la justicia a los responsables del asesinato del representante de Barrio Colón.

El caso continúa bajo investigación por las autoridades competentes, quienes desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio.