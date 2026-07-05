SENAN rescata embarcación con desperfectos cerca de isla Saboga

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) localizaron una embarcación que quedó a la deriva tras presentar desperfectos mecánicos al oeste de isla Saboga.

Durante el operativo, los agentes verificaron que el tripulante se encontraba en buen estado de salud y coordinaron su traslado hasta un puerto seguro.

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Segundo operativo de búsqueda y rescate en menos de 24 horas

La operación fue coordinada con el Centro Regional de Operaciones Aeronavales, desde donde se activó el protocolo de Búsqueda y Rescate (SAR).

Unidades de @aeronavalpanama localizaron una embarcación que presentó desperfectos mecánicos al oeste de isla Saboga, y verificaron el buen estado de su tripulante.



En coordinación con el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN), se realizó el remolque hasta un puerto… pic.twitter.com/3SXKyM8Gh4 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 5, 2026

El SENAN informó que este representa el segundo operativo SAR ejecutado por la institución en menos de 24 horas, como parte de las acciones permanentes para salvaguardar la vida humana en el mar.

Aeronaval hace un llamado a reforzar las medidas de seguridad

Tras el incidente, el Servicio Nacional Aeronaval exhortó a pescadores, operadores turísticos y navegantes a tomar las medidas preventivas antes de hacerse a la mar.

Entre las principales recomendaciones están:

Verificar el estado mecánico de la embarcación antes de zarpar.

Confirmar que cuentan con los equipos de seguridad obligatorios.

Revisar las condiciones climáticas antes de iniciar la navegación.

Actuar con responsabilidad para prevenir emergencias marítimas.

La institución reiteró que mantiene vigilancia permanente en las aguas jurisdiccionales para atender cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los navegantes.