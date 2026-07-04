Panamá Nacionales -  4 de julio de 2026 - 15:32

Centros de entrega de la nueva tarjeta PASE-U del 7 al 11 de julio

El IFARHU informó que, para utilizar la nueva tarjeta del PASE-U, los padres de familia deberán descargar una aplicación móvil.

IFARHU entrega nueva tarjeta PASE-U.

IFARHU entrega nueva tarjeta PASE-U.

@IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará, del martes 7 al sábado 11 de julio, la entrega de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros en la provincia de Los Santos. Esta tarjeta está destinada a los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) y de becas vigentes.

Centros de entrega de la tarjeta PASE-U del 7 al 11 de julio

  • Los Santos
  • Las Tablas
  • Tonosí
  • Pedasí
  • Pocrí
  • Guararé
  • Macaracas

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Esta modalidad busca optimizar el proceso, agilizar el acceso al beneficio y reducir los tiempos de espera. Las tarjetas se podrán utilizar únicamente para la adquisición de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados en los comercios afiliados.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

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