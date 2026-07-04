Centros de entrega de la nueva tarjeta PASE-U del 7 al 11 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará, del martes 7 al sábado 11 de julio, la entrega de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros en la provincia de Los Santos. Esta tarjeta está destinada a los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) y de becas vigentes.

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Centros de entrega de la tarjeta PASE-U del 7 al 11 de julio

Los Santos

Las Tablas

Tonosí

Pedasí

Pocrí

Guararé

Macaracas

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Esta modalidad busca optimizar el proceso, agilizar el acceso al beneficio y reducir los tiempos de espera. Las tarjetas se podrán utilizar únicamente para la adquisición de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados en los comercios afiliados.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta