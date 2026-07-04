Cuerpo del representante de Barrio Colón, Héctor Zambrano, presentaba contusiones y heridas

El viernes 3 de julio se reportó el hallazgo sin vida de Héctor Zambrano , representante del corregimiento de Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera (provincia de Panamá Oeste). El cuerpo fue encontrado por un familiar dentro de un apartamento en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con las investigaciones preliminares del Ministerio Público y la Policía Nacional, el cadáver presentaba múltiples contusiones. El fiscal de Homicidio, Jorge Ferguson, detalló que las autoridades ya revisan las cámaras de seguridad del edificio y realizan entrevistas a familiares y allegados para esclarecer las causas del deceso.

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Zambrano era investigado por el caso de los auxilios económicos otorgados durante la gestión del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) en el periodo 2019-2024.

Al lugar de los hechos también se presentaron altos dirigentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo en el cual militaba el exfuncionario.

El representante ocupaba el cargo desde 2024.