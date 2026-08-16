MEDUCA suspende clases este lunes 17 de agosto en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que se suspenden las clases este lunes 17 de agosto de 2026 en toda la provincia de Bocas del Toro y en 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, pertenecientes a las zonas escolares N.° 1 a la N.° 18 de la Comarca Ngäbe Buglé.
Decisión del MEDUCA: ¿Por qué suspendieron las clases?
De acuerdo con el MEDUCA, las intensas lluvias han provocado diferentes situaciones que podrían representar un riesgo para el traslado de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Entre las condiciones reportadas se encuentran:
- Intensas lluvias.
- Crecida de ríos y quebradas.
- Saturación de los suelos.
- Mareas altas.
- Fuertes vientos.
Ante este escenario, las autoridades consideraron necesario suspender temporalmente las actividades escolares para proteger la seguridad de la comunidad educativa.
MEDUCA dará seguimiento a las condiciones climáticas
El Ministerio de Educación señaló que mantendrá una coordinación y comunicación permanente con el COE, el SINAPROC, el IMHPA, la Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé y demás autoridades competentes.
El objetivo es dar seguimiento a la evolución de las condiciones meteorológicas y adoptar las medidas que sean necesarias de acuerdo con la situación.