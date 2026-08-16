MEDUCA suspende clases este lunes 17 de agosto en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que se suspenden las clases este lunes 17 de agosto de 2026 en toda la provincia de Bocas del Toro y en 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, pertenecientes a las zonas escolares N.° 1 a la N.° 18 de la Comarca Ngäbe Buglé.

La decisión fue tomada durante una reunión del Centro de Operación de Emergencias (COE), debido a las condiciones climáticas que se registran en estas áreas del país.

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Decisión del MEDUCA: ¿Por qué suspendieron las clases?

De acuerdo con el MEDUCA, las intensas lluvias han provocado diferentes situaciones que podrían representar un riesgo para el traslado de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Entre las condiciones reportadas se encuentran:

Intensas lluvias.

Crecida de ríos y quebradas.

Saturación de los suelos.

Mareas altas.

Fuertes vientos.

Ante este escenario, las autoridades consideraron necesario suspender temporalmente las actividades escolares para proteger la seguridad de la comunidad educativa.

MEDUCA dará seguimiento a las condiciones climáticas

El Ministerio de Educación señaló que mantendrá una coordinación y comunicación permanente con el COE, el SINAPROC, el IMHPA, la Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé y demás autoridades competentes.

El objetivo es dar seguimiento a la evolución de las condiciones meteorológicas y adoptar las medidas que sean necesarias de acuerdo con la situación.