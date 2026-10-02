Panamá rechaza intervención militar en Nicaragua y pide elecciones libres ante la OEA

El Gobierno de Panamá rechazó este viernes 2 de octubre una eventual intervención militar en Nicaragua y defendió ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una salida diplomática que respete la soberanía y permita a los nicaragüenses decidir su futuro mediante mecanismos democráticos y elecciones.

¿Qué dijo Panamá sobre una intervención militar en Nicaragua?

La representante permanente de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, expuso la posición panameña durante una reunión extraordinaria convocada para abordar la situación política y de derechos humanos en Nicaragua.

“Panamá no propone una intervención militar, no propone imponer un Gobierno y no propone una oposición”, expresó Delgado durante su intervención. “Panamá no propone una intervención militar, no propone imponer un Gobierno y no propone una oposición”, expresó Delgado durante su intervención.

El Gobierno de Panamá rechazó este viernes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la idea de una posible intervención militar en Nicaragua, sumida desde 2018 en una grave crisis sociopolítica, e instó al país centroamericano a tener una democracia libre con… pic.twitter.com/1dqTWJ07jb — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

La diplomática sostuvo que la defensa de los derechos democráticos de los nicaragüenses no debe interpretarse como un llamado a una acción militar.

“Defender los derechos democráticos de los nicaragüenses no significa intervenir militarmente en Nicaragua. Entre el silencio y los fusiles existe un inmenso territorio de acción diplomática”, manifestó.

Delgado también hizo referencia a la experiencia histórica de Panamá con las intervenciones extranjeras y destacó la importancia que el país concede a principios como la soberanía y la autodeterminación.

OEA aprueba resolución sobre elecciones y presos políticos en Nicaragua

La reunión se produce en medio de la preocupación regional por la situación política nicaragüense.

La OEA aprobó este viernes, por unanimidad, una resolución que exige la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos en Nicaragua.

El documento también plantea recuperar la separación de poderes, informar sobre el paradero de personas desaparecidas y devolver la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella.

La resolución no establece sanciones concretas contra el Gobierno encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La Secretaría General de la OEA ya había reiterado su llamado a liberar a las personas detenidas por razones políticas y señalado que las soluciones democráticas sostenibles deben estar lideradas a nivel nacional, con participación de actores políticos, sociedad civil y otros sectores.

¿Qué ocurre con las elecciones en Nicaragua?

Daniel Ortega declaró en julio de 2026 que no habría más elecciones; posteriormente, el Gobierno nicaragüense matizó esa posición y avanzó con reformas constitucionales relacionadas con el sistema electoral.

En septiembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que extiende de seis a siete años los períodos de las autoridades elegidas mediante voto popular y establece restricciones para acceder a cargos públicos y participar políticamente para personas incluidas en determinadas categorías establecidas por la reforma.

Al tratarse de una reforma constitucional, el texto deberá ser ratificado en una segunda legislatura, prevista para enero de 2027.

Panamá ya había manifestado meses atrás, durante la Asamblea General de la OEA, su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y había defendido el multilateralismo como mecanismo para enfrentar las crisis institucionales de la región.

FUENTE: EFE