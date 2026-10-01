Cancillería de Panamá presenta proyecto para ingresar a la Agencia Latinoamericana del Espacio

La Cancillería de Panamá busca incorporarse a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) mediante uno de los cuatro proyectos de ley presentados ante el pleno de la Asamblea Nacional por el ministro encargado de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos. Las iniciativas también abarcan conservación del patrimonio cultural y cooperación jurídica con Argentina.

La Asamblea Nacional confirmó que los cuatro proyectos fueron presentados el miércoles 30 de septiembre y que uno de ellos busca aprobar el Convenio Constitutivo de la ALCE, suscrito en Ciudad de México el 18 de septiembre de 2021.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Feria de las Flores y del Café abre convocatoria: MIDA mantiene el plazo hasta el 30 de octubre

¿Qué busca Panamá con la Agencia Latinoamericana del Espacio?

La eventual incorporación permitiría a Panamá participar en un mecanismo regional para coordinar actividades espaciales entre los Estados miembros y promover el desarrollo de tecnología satelital e infraestructura relacionada.

De acuerdo con la Asamblea Nacional, la cooperación podría fortalecer los sistemas de comunicación satelital y las capacidades de alerta temprana ante los efectos del cambio climático. También tendría aplicaciones para observar actividades agrícolas y desastres naturales.

El convenio contempla además áreas relacionadas con la prevención y mitigación de desastres, protección del medio ambiente y el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La presentación del proyecto ante la Asamblea no significa todavía que Panamá se haya incorporado a la ALCE, debido a que la iniciativa deberá continuar su trámite legislativo.

Panamá y Argentina buscan fortalecer cooperación judicial

Otros dos proyectos presentados están relacionados con acuerdos suscritos entre Panamá y Argentina el 22 de junio de 2026. Uno busca aprobar un Tratado de Extradición, mientras que el otro corresponde a un Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.

Según la Asamblea Nacional, los acuerdos contemplan cooperación en investigaciones relacionadas con delitos tributarios, aduaneros, financieros y ciberdelitos. El tratado de extradición también establece condiciones para la entrega de personas requeridas por la justicia.

La Asamblea precisa que la extradición no será aplicable a delitos políticos ni cuando exista riesgo de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El cuarto proyecto presentado busca aprobar los estatutos del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM).

La adhesión permitiría a Panamá acceder a cooperación técnica especializada, programas de capacitación, redes de expertos y experiencias internacionales relacionadas con la conservación del patrimonio cultural.