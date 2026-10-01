Lluvias y tormentas esta tarde: ¿Dónde se concentrarán los aguaceros más fuertes?

El clima en Panamá estará marcado por lluvias y posibles tormentas durante la tarde de este jueves 1 de octubre. De acuerdo con la actualización meteorológica, hasta las 3:00 p.m. se prevén precipitaciones en diferentes sectores del país, mientras el IMHPA anticipa un incremento de la actividad lluviosa durante la jornada.

¿Dónde hará lluvias esta tarde en Panamá?

Las zonas donde se prevén lluvias hasta las 3:00 p.m. son:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe Buglé

Colón

Tierras Bajas de Chiriquí

Tierras Altas de Chiriquí

Veraguas

Los Santos

Herrera

Coclé

Panamá Oeste

Panamá Este

Darién

Comarca Emberá

Comarca Guna Yala

El pronóstico general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) para este jueves anticipa un aumento de la actividad convectiva durante la tarde, con aguaceros y tormentas eléctricas de amplia distribución en la vertiente del Pacífico.

Los eventos de mayor intensidad se esperan principalmente en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Darién. En el Caribe, los aguaceros y tormentas tendrán mayor incidencia en Veraguas Norte, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro.

El IMHPA mantiene además un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas vigente hasta el 3 de octubre. Entre los posibles efectos asociados a las condiciones meteorológicas se encuentran crecidas repentinas y ráfagas de viento.