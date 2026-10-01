¡Atención, Veracruz! Estos son los horarios del toque de queda

La Alcaldía de Arraiján , en coordinación con la Policía Nacional y la Junta Comunal de Veracruz, estableció un toque de queda con horarios diferenciados para menores y adultos.

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¿Cuáles son los horarios del toque de queda en Veracruz?

Las autoridades establecieron diferentes horarios de restricción dependiendo de la edad.

Para menores de edad

Domingo a jueves: de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Viernes y sábado: de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.

Para adultos

Lunes a jueves: de 11:00 p.m. a 3:00 a.m.

Viernes, sábado y domingo: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Excepciones para personas que deban movilizarse por motivos laborales o educativos, así como para personal de salud, seguridad, emergencias, servicios públicos y transporte público, entre otros casos debidamente justificados.

¿Desde cuándo estará vigente la medida?

El toque de queda preventivo se mantendrá desde el 1 de octubre hasta el 12 de octubre de 2026, según informó la Alcaldía de Arraiján.

Las autoridades exhortaron a los residentes, comerciantes y visitantes de Veracruz a cumplir con los horarios establecidos y colaborar con los estamentos de seguridad durante la aplicación de esta medida.