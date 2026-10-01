Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2026 - 10:49

¡Atención, Veracruz! Estos son los horarios del toque de queda

El toque de queda establece diferentes horarios para menores y adultos. Estará vigente durante los primeros días de octubre.

Toque de queda en Veracruz.

Toque de queda en Veracruz.

Imagen creada con la IA/Telemetro

¿Cuáles son los horarios del toque de queda en Veracruz?

Las autoridades establecieron diferentes horarios de restricción dependiendo de la edad.

Para menores de edad

  • Domingo a jueves: de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

  • Viernes y sábado: de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.

Para adultos

  • Lunes a jueves: de 11:00 p.m. a 3:00 a.m.

  • Viernes, sábado y domingo: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Excepciones para personas que deban movilizarse por motivos laborales o educativos, así como para personal de salud, seguridad, emergencias, servicios públicos y transporte público, entre otros casos debidamente justificados.

¿Desde cuándo estará vigente la medida?

El toque de queda preventivo se mantendrá desde el 1 de octubre hasta el 12 de octubre de 2026, según informó la Alcaldía de Arraiján.

Las autoridades exhortaron a los residentes, comerciantes y visitantes de Veracruz a cumplir con los horarios establecidos y colaborar con los estamentos de seguridad durante la aplicación de esta medida.

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