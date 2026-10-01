Toque de queda en Veracruz: horarios para menores y adultos del 1 al 12 de octubre

La Alcaldía de Arraiján, en coordinación con la Policía Nacional y la Junta Comunal de Veracruz, estableció un toque de queda preventivo en Veracruz que estará vigente desde este jueves 1 hasta el 12 de octubre de 2026, con horarios diferenciados para menores de edad y adultos.

La medida fue adoptada de manera temporal ante los recientes hechos registrados en el corregimiento, con el objetivo señalado por las autoridades de reforzar la seguridad y prevenir situaciones de riesgo.

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¿Cuáles son los horarios del toque de queda en Veracruz?

Para las personas menores de edad, los horarios establecidos son:

Domingo a jueves: de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Viernes y sábados: de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.

En el caso de las personas adultas, la restricción se aplicará de la siguiente manera:

Lunes a jueves: de 11:00 p.m. a 3:00 a.m.

Viernes, sábados y domingos: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

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La Alcaldía de Arraiján informó que la restricción para adultos comprende la circulación y permanencia en vías y espacios públicos durante los horarios establecidos.

¿Quiénes están exceptuados del toque de queda?

La disposición contempla excepciones, entre ellas para personal de salud, seguridad, emergencias y servicios públicos.

También podrán movilizarse quienes necesiten hacerlo por razones laborales o educativas, usuarios y trabajadores del transporte público, casos de fuerza mayor y otras situaciones debidamente justificadas.

El toque de queda estará vigente hasta el 12 de octubre de 2026. La Alcaldía exhortó a residentes, comerciantes y visitantes de Veracruz a cumplir con las disposiciones y colaborar con las autoridades durante la aplicación de la medida.