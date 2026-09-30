Primer pago de octubre se acerca: revise cuándo cobran los jubilados de la CSS

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) tendrán dos pagos durante octubre de 2026, con fechas diferentes dependiendo de la modalidad de cobro. El primer desembolso será acreditado por ACH el lunes 5 de octubre, mientras que quienes reciben cheque podrán cobrar el martes 6 de octubre.

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¿Cuándo es el primer pago de octubre para jubilados de la CSS?

Las fechas correspondientes al primer pago del mes son:

ACH: lunes 5 de octubre.

Cheque: martes 6 de octubre.

Los jubilados y pensionados deben verificar su modalidad habitual de cobro para identificar el día que les corresponde.

Jubilados y pensionados: ¿Cuándo será el segundo pago de octubre?

imagen generada con IA

La CSS también tiene programado un segundo pago durante la segunda mitad del mes.

Las fechas establecidas son:

ACH: lunes 19 de octubre.

Cheque: martes 20 de octubre.

De esta manera, el calendario de octubre de 2026 contempla cuatro fechas de referencia para los jubilados y pensionados, dependiendo de si reciben sus fondos mediante ACH o cheque.

Los beneficiarios deben tomar en cuenta su modalidad de cobro para identificar la fecha correspondiente dentro del calendario de pagos de octubre.