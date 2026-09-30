No tenían síntomas: estudio en la Universidad de Panamá detecta ITS en el 25% de 308 participantes

Un estudio realizado por AHF Panamá y la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá encontró que el 25% de 308 participantes obtuvo un resultado positivo para alguna infección de transmisión sexual (ITS) sin presentar síntomas, según informó Natasha Dormoi, de AHF Panamá.

De acuerdo con los resultados divulgados, 8.4% de los participantes dio positivo para VIH, mientras que 5.8% obtuvo un resultado positivo para sífilis.

Contenido de interés: Campaña contra el cáncer en Panamá: estas son las actividades programadas para octubre

Estudio en la Universidad de Panamá detectó VIH y sífilis entre los participantes

“Hicimos un estudio donde participaron 308 personas. De esos 308 participantes, nosotros encontramos que 8.4% dieron positivo para VIH, 5.8% para sífilis”, explicó Dormoi. “Hicimos un estudio donde participaron 308 personas. De esos 308 participantes, nosotros encontramos que 8.4% dieron positivo para VIH, 5.8% para sífilis”, explicó Dormoi.

AHF Panamá y la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá realizaron un estudio con 308 participantes, de los cuales el 25% arrojó resultado positivo para alguna Infección de Transmisión Sexual (ITS), sin presentar síntomas.



Del total, 8.4% dio positivo para VIH y 5.8%… pic.twitter.com/GkR7paoMQz — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2026

La representante de AHF Panamá señaló que la sífilis puede presentarse sin síntomas, lo que dificulta que una persona conozca que tiene la infección si no se realiza una prueba.

“La sífilis tiene una particularidad: muchas veces no presenta síntomas, entonces se le llama una infección silenciosa, porque la persona no se da cuenta que la tiene”, explicó. “La sífilis tiene una particularidad: muchas veces no presenta síntomas, entonces se le llama una infección silenciosa, porque la persona no se da cuenta que la tiene”, explicó.

Dormoi advirtió que, sin diagnóstico y tratamiento, la infección puede permanecer en el organismo, evolucionar y provocar afectaciones a la salud.

Te puede interesar: José Emilio Moreno será su rector a partir del 1 de octubre

AHF Panamá destaca importancia de las pruebas de VIH y sífilis

“25% de esas 308 personas dieron positivo a una infección de transmisión sexual sin tener síntomas, entonces nosotros volvemos y recalcamos la importancia de hacerse las pruebas rápidas de VIH y sífilis”, Natasha Dormoi, de AHF Panamá. pic.twitter.com/YdrUKrH7Ay — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2026

Otro de los resultados destacados por AHF Panamá fue que el 25% de los 308 participantes dio positivo para alguna ITS sin presentar síntomas.

“Entonces nosotros volvemos y recalcamos la importancia de hacerse las pruebas rápidas de VIH y sífilis”, manifestó Dormoi. “Entonces nosotros volvemos y recalcamos la importancia de hacerse las pruebas rápidas de VIH y sífilis”, manifestó Dormoi.

Los resultados corresponden específicamente a las personas que participaron en el estudio y, con la información disponible, no deben interpretarse como una estimación de la prevalencia de VIH, sífilis u otras ITS en toda la población de Panamá.