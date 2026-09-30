No tenían síntomas: estudio en la Universidad de Panamá detecta ITS en el 25% de 308 participantes

Un estudio realizado por AHF Panamá y la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá encontró que el 25% de 308 participantes obtuvo un resultado positivo para alguna infección de transmisión sexual (ITS) sin presentar síntomas, según informó Natasha Dormoi, de AHF Panamá.
Contenido de interés: Campaña contra el cáncer en Panamá: estas son las actividades programadas para octubre
Estudio en la Universidad de Panamá detectó VIH y sífilis entre los participantes
La representante de AHF Panamá señaló que la sífilis puede presentarse sin síntomas, lo que dificulta que una persona conozca que tiene la infección si no se realiza una prueba.
Dormoi advirtió que, sin diagnóstico y tratamiento, la infección puede permanecer en el organismo, evolucionar y provocar afectaciones a la salud.
Te puede interesar: José Emilio Moreno será su rector a partir del 1 de octubre
AHF Panamá destaca importancia de las pruebas de VIH y sífilis
Otro de los resultados destacados por AHF Panamá fue que el 25% de los 308 participantes dio positivo para alguna ITS sin presentar síntomas.
Los resultados corresponden específicamente a las personas que participaron en el estudio y, con la información disponible, no deben interpretarse como una estimación de la prevalencia de VIH, sífilis u otras ITS en toda la población de Panamá.