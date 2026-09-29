Pedregal: aprehenden a mujer por homicidio de un tatuador en su vivienda

Una mujer fue aprehendida por el caso de homicidio de un hombre que se dedicaba a realizar tatuajes, luego de acudir a las instalaciones de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, ubicadas en el corregimiento de Ancón.
¿Qué ocurrió en Altos del Naranjal?
Horas más tarde, los vecinos escucharon una detonación y observaron a las mujeres salir a pie del lugar. Posteriormente, la víctima fue encontrada sin vida y con una herida en la cabeza.
La mujer aprehendida será llevada ante un juez de garantías, quien atenderá una solicitud de imputación y determinará las medidas cautelares correspondientes, de acuerdo con las solicitudes que presenten los fiscales.