Pedregal: aprehenden a mujer por homicidio de un tatuador en su vivienda

Una mujer fue aprehendida por el caso de homicidio de un hombre que se dedicaba a realizar tatuajes, luego de acudir a las instalaciones de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, ubicadas en el corregimiento de Ancón.

De acuerdo con los informes, el hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2026 en una residencia ubicada en el sector de Altos del Naranjal, corregimiento de Pedregal, donde la víctima recibió a tres mujeres para realizarles un trabajo.

¿Qué ocurrió en Altos del Naranjal?

Horas más tarde, los vecinos escucharon una detonación y observaron a las mujeres salir a pie del lugar. Posteriormente, la víctima fue encontrada sin vida y con una herida en la cabeza.

La mujer aprehendida será llevada ante un juez de garantías, quien atenderá una solicitud de imputación y determinará las medidas cautelares correspondientes, de acuerdo con las solicitudes que presenten los fiscales.