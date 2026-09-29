MINSA, Primera Dama y sector privado apoyan a pacientes del Instituto Oncológico Nacional.

El Despacho de la Primera Dama, el Ministerio de Salud ( MINSA ) y voluntarios de Súper Xtra participaron en la entrega de 950 cajas con emparedados, agua y fruta a pacientes de las distintas salas del Instituto Oncológico Nacional (ION).

Pacientes de las diferentes salas del ION recibieron las cajas durante una jornada de apoyo que contó con la participación de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo; el asesor del Despacho, Dr. Alex González; el director del ION, Dr. Julio Santamaría; y voluntarios de Súper Xtra.

La actividad tuvo como propósito brindar apoyo directo a las personas que reciben atención en el principal centro especializado en oncología del país y contribuir, mediante la participación de distintos sectores, al acompañamiento de los pacientes durante su proceso de atención.

Jornada en el ION refuerza mensaje de prevención del cáncer

Durante la jornada, representantes del Despacho de la Primera Dama, del MINSA y los voluntarios entregaron los insumos en las distintas salas del hospital, acercando este respaldo a los pacientes que permanecen bajo atención médica.

Además del componente solidario, la actividad permitió reforzar un mensaje de prevención y cuidado de la salud. Las autoridades sanitarias recuerdan a la población la importancia de mantener los controles médicos y realizar las pruebas de detección recomendadas de acuerdo con la edad, los antecedentes y los factores de riesgo.

La detección temprana puede facilitar que algunos tipos de cáncer sean identificados antes de que presenten síntomas o cuando la enfermedad se encuentra en etapas en las que existen más alternativas de tratamiento. Por ello, acudir a los servicios de salud ante señales de alerta y no postergar los controles preventivos forma parte del cuidado responsable de la salud.

El MINSA mantiene el llamado a la población a informarse, consultar con profesionales de la salud y participar en las acciones de prevención y detección temprana disponibles. Mientras tanto, las iniciativas de colaboración interinstitucional y del sector privado contribuyen al acompañamiento de los pacientes y sus familias.