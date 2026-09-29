IDAAN está buscando personal: revise las vacantes disponibles y cómo aplicar

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) publicó nuevas vacantes de empleo para personas con formación en electromecánica. La institución detalló los requisitos académicos y profesionales para cada puesto, así como los documentos que deben presentar los interesados para participar en el proceso de reclutamiento.
¿Cuáles son las vacantes disponibles en el IDAAN?
Una de las posiciones disponibles es para electromecánico. Los aspirantes deben contar con título de bachiller o perito en especialidades relacionadas con electricidad.
Entre los conocimientos y capacidades solicitados están:
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Técnicas de instalación, reparación y mantenimiento de equipos y sistemas electromecánicos.
Capacidad para detectar fallas en equipos y sistemas electromecánicos.
Para postularse deberán presentar:
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Hoja de vida actualizada.
Copia de la cédula de identidad personal.
Copia del título de educación secundaria.
IDAAN busca ingeniero electromecánico
La segunda vacante publicada corresponde a ingeniero electromecánico. Para este puesto se solicita título universitario de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica y certificado de idoneidad profesional.
Entre los conocimientos y habilidades requeridos se encuentran:
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Mantenimiento de equipos y sistemas electromecánicos.
Capacidad de razonamiento analítico.
Resolución de problemas.
Elaboración de informes técnicos.
Manejo de instrumentos y equipos de ingeniería electromecánica.
Los interesados deberán presentar hoja de vida actualizada, copia de la cédula de identidad personal, copia del título universitario y copia del certificado de idoneidad profesional.
¿Cómo aplicar a las vacantes del IDAAN?
Las personas interesadas en participar en el proceso de reclutamiento pueden enviar la documentación requerida al correo electrónico [email protected].
La información proporcionada por el IDAAN no especifica salario, lugar de trabajo ni fecha límite para presentar las postulaciones.