IDAAN está buscando personal: revise las vacantes disponibles y cómo aplicar

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) publicó nuevas vacantes de empleo para personas con formación en electromecánica. La institución detalló los requisitos académicos y profesionales para cada puesto, así como los documentos que deben presentar los interesados para participar en el proceso de reclutamiento.

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¿Cuáles son las vacantes disponibles en el IDAAN?

Una de las posiciones disponibles es para electromecánico. Los aspirantes deben contar con título de bachiller o perito en especialidades relacionadas con electricidad.

Entre los conocimientos y capacidades solicitados están:

Técnicas de instalación, reparación y mantenimiento de equipos y sistemas electromecánicos.

Capacidad para detectar fallas en equipos y sistemas electromecánicos.

Para postularse deberán presentar:

Hoja de vida actualizada.

Copia de la cédula de identidad personal.

Copia del título de educación secundaria.

IDAAN busca ingeniero electromecánico

La segunda vacante publicada corresponde a ingeniero electromecánico. Para este puesto se solicita título universitario de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica y certificado de idoneidad profesional.

Entre los conocimientos y habilidades requeridos se encuentran:

Mantenimiento de equipos y sistemas electromecánicos.

Capacidad de razonamiento analítico.

Resolución de problemas.

Elaboración de informes técnicos.

Manejo de instrumentos y equipos de ingeniería electromecánica.

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Tenemos vacantes disponibles.



Desliza para conocer todos los requisitos y postularte. pic.twitter.com/hMPW6Gl7Xe — IDAAN (@IDAANinforma) September 29, 2026

Los interesados deberán presentar hoja de vida actualizada, copia de la cédula de identidad personal, copia del título universitario y copia del certificado de idoneidad profesional.

¿Cómo aplicar a las vacantes del IDAAN?

Las personas interesadas en participar en el proceso de reclutamiento pueden enviar la documentación requerida al correo electrónico [email protected].

La información proporcionada por el IDAAN no especifica salario, lugar de trabajo ni fecha límite para presentar las postulaciones.