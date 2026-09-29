Ministro del MEF dice que paga de su bolsillo durante viajes oficiales: ¿Cuánto reciben de viáticos?

El ministro de Economía y Finanzas (MEF) ,Felipe Chapman, aseguró que los viáticos asignados para algunos viajes oficiales al exterior resultan insuficientes para cubrir sus gastos. La declaración se produjo durante la sustentación presupuestaria del MEF ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, tras cuestionamientos del diputado suplente Kevin Carrillo.

¿Qué dijo Felipe Chapman sobre los viáticos?

Chapman sostuvo que en algunas ocasiones ha tenido que utilizar dinero propio durante sus viajes como servidor público.

“Los viáticos que se asignan en el Ministerio de Economía y Finanzas son insuficientes en algunas ocasiones. A mí como servidor público, cuando viajo me cuesta de mi bolsillo, no me alcanzan los viáticos”, manifestó. “Los viáticos que se asignan en el Ministerio de Economía y Finanzas son insuficientes en algunas ocasiones. A mí como servidor público, cuando viajo me cuesta de mi bolsillo, no me alcanzan los viáticos”, manifestó.

El ministerio de Economía y Finanzas respondió a los cuestionamientos del diputado suplente, Kevin Carrillo, sobre los viáticos para funcionarios que viajan al exterior: “Los viáticos que se asignan en el Ministerio de Economía y Finanzas son insuficientes en algunas ocasiones. A… pic.twitter.com/YAvGnIpwtb — Telemetro Reporta (@TReporta) September 29, 2026

El ministro agregó que incluso ha compartido parte de los recursos asignados con otros funcionarios del MEF para ayudarlos a cubrir gastos durante misiones oficiales.

Durante la misma discusión, el director de Administración y Finanzas del MEF, Jorge Barnett, explicó que para viajes a Estados Unidos se asignan $500 diarios por funcionario y que el monto puede variar dependiendo del destino y del rango del servidor público.

Chapman asegura que ha compartido viáticos con otros funcionarios

El titular del MEF explicó que en un viaje a Washington compartió parte de su asignación con otros funcionarios que participaban en reuniones oficiales. Según Chapman, los demás servidores también tenían viáticos asignados, pero consideró que los montos no eran suficientes para cubrir todos sus gastos.

El intercambio surgió luego de que Carrillo cuestionara los montos destinados a este concepto y los comparara con recursos que podrían utilizarse para alimentación de estudiantes. Chapman respondió que los costos de las misiones internacionales son distintos a los gastos que se afrontarían dentro de Panamá.