Panamá Nacionales -  26 de septiembre de 2026 - 15:59

Pagos a funcionarios continuarán de septiembre este lunes y martes: ¿cuándo serán en octubre?

El MEF informó en su calendario oficial de pagos a los servidores públicos el segundo desembolso de septiembre.

Pagos a funcionarios públicos de Panamá.

Pagos a funcionarios públicos de Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó en su calendario oficial de pagos a los servidores públicos que el segundo desembolso del mes continuará este lunes 28 y martes 29 de septiembre para los grupos segundo y tercero de cobro.

Calendario de pago de quincenas

Lunes 28 de septiembre

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Martes 29 de septiembre

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Calendario de pagos de octubre

Primera quincena

  • Lunes 12 de octubre
  • Martes 13 de octubre
  • Miércoles 14 de octubre

Segunda quincena

  • Martes 27 de octubre
  • Miércoles 28 de octubre
  • Jueves 29 de octubre

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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