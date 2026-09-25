Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2026 - 17:53

Incendio en Calidonia deja 38 familias damnificadas; junta comunal había advertido del riesgo

El teniente coronel de Bomberos confirmó que no se reportaron personas fallecidas en el incendio en Calidonia.

Incendio en Calidonia deja 38 familias damnificadas.

Incendio en Calidonia deja 38 familias damnificadas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Tras el incendio registrado esta tarde en Calidonia, que consumió un caserón de madera y dejó a 38 familias damnificadas, la representante del corregimiento, Yatzumaly Worrell, emitió un comunicado en el que señaló que lo ocurrido era un riesgo sobre el cual habían advertido en reiteradas ocasiones.

Worrell aseguró que, en sesiones del Consejo Provincial y ante autoridades del Gobierno Nacional, ha planteado los peligros que representan las condiciones de varias edificaciones de madera existentes en la ciudad de Panamá. Además, hizo un llamado urgente para que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) atienda esta situación y brinde asistencia inmediata a las familias afectadas por el siniestro.

“Es inconcebible que en el corazón de la ciudad capital todavía existan barracas y casas de madera que mantienen a familias enteras expuestas al peligro”, destaca Worrell en su comunicado.

El teniente coronel del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), Yabeth Pérez, confirmó que no se reportaron personas fallecidas, lesionadas ni desaparecidas tras el incendio del edificio.

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