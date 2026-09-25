PASE-U: escuelas convocadas por el IFARHU para retirar la tarjeta PUNCH en Chepo este sábado 26

Entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U en Panamá Este

El IFARHU iniciará este sábado 26 de septiembre la entrega de tarjetas PUNCH para beneficiarios del PASE-U en Panamá Este, con una primera jornada en el distrito de Chepo. El operativo regional contempla a 79,903 estudiantes y la atención de este sábado será de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

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¿Qué escuelas están convocadas para el PASE-U este sábado?

De acuerdo con la programación suministrada por el IFARHU, para este sábado 26 de septiembre están convocados beneficiarios de centros educativos ubicados en diferentes corregimientos del distrito de Chepo.

Entre las escuelas incluidas se encuentran:

Cañita

C.E.B.G. Clímaco Delgado B.

Escuela Buenos Aires

Escuela Río Piedra

Escuela La Riviera

Escuela Unicito

Escuela Lorenza G. de Lasso

Escuela Platanares

Pasiga

Escuela La Mina

Escuela Oquendo

Escuela Pasiga

Santa Cruz de Chinina

Escuela Unión Herrerana

Escuela El Jaguito

Escuela Río Nazareno Anexa

Escuela Valle de la Unión

Escuela San José de Chinina

El Llano

Escuela Tres Quebradas

Escuela Agua Buena

Escuela Río Tigre Arriba

Escuela La Pavita de Maje

Escuela Loma de los Naranjos

Escuela San Judas Tadeo

Escuela Calobre Abajo

Escuela Las Lajitas

Las Margaritas

C.E.B.G. José del C. Echevers

Escuela Charare

Escuela Corpus Cristi

Escuela La Zahina

Escuela San José de Madrono

Chepo Cabecera

C.E.B.G. Estado de Qatar

Escuela Unión de Azuero

I.P.T. México Panamá

C.E.B.G. Santa Isabel

IPHE de Panamá Este

C.E.B.G. José Gabriel Duque

Colegio Venancio Fenosa Pascual

Centro La Luz del Saber

Escuela Easy to Learn

Escuela Buen Pastor

Escuela Superación Campesina

Escuela Tierra Prometida

Escuela Juan Bañón Adentro

Escuela Juan Bañón Afuera

Escuela Unión Veragüense

Escuela Limonada Abajo

Escuela Limonada Arriba

Escuela El Trapichito

Escuela Quebrada El Trapiche

Santa Cruz Chinina

Escuela Chinina Abajo

Escuela Chinina Arriba

Escuela Marchena

Escuela Martinambo

Escuela Río Lagarto

Escuela Tigre Arriba

Escuela El Tigre Abajo

Escuela Ensenada Rica

Escuela Manuel Santos

Chepillo

Escuela Ciro Rivera

¿Dónde será la entrega de tarjetas PUNCH en Chepo?

Según la información suministrada, el centro de pago será el Gimnasio de Las Margaritas, donde la atención se realizará este sábado en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

La jornada de Chepo marca el inicio del cronograma anunciado por el IFARHU para la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U en Panamá Este.