PASE-U: escuelas convocadas por el IFARHU para retirar la tarjeta PUNCH en Chepo este sábado 26

El IFARHU iniciará este sábado 26 de septiembre la entrega de tarjetas PUNCH para beneficiarios del PASE-U en Panamá Este, con una primera jornada en el distrito de Chepo. El operativo regional contempla a 79,903 estudiantes y la atención de este sábado será de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
¿Qué escuelas están convocadas para el PASE-U este sábado?
De acuerdo con la programación suministrada por el IFARHU, para este sábado 26 de septiembre están convocados beneficiarios de centros educativos ubicados en diferentes corregimientos del distrito de Chepo.
Entre las escuelas incluidas se encuentran:
Cañita
- C.E.B.G. Clímaco Delgado B.
- Escuela Buenos Aires
- Escuela Río Piedra
- Escuela La Riviera
- Escuela Unicito
- Escuela Lorenza G. de Lasso
- Escuela Platanares
Pasiga
- Escuela La Mina
- Escuela Oquendo
- Escuela Pasiga
Santa Cruz de Chinina
- Escuela Unión Herrerana
- Escuela El Jaguito
- Escuela Río Nazareno Anexa
- Escuela Valle de la Unión
- Escuela San José de Chinina
El Llano
- Escuela Tres Quebradas
- Escuela Agua Buena
- Escuela Río Tigre Arriba
- Escuela La Pavita de Maje
- Escuela Loma de los Naranjos
- Escuela San Judas Tadeo
- Escuela Calobre Abajo
- Escuela Las Lajitas
Las Margaritas
- C.E.B.G. José del C. Echevers
- Escuela Charare
- Escuela Corpus Cristi
- Escuela La Zahina
- Escuela San José de Madrono
Chepo Cabecera
- C.E.B.G. Estado de Qatar
- Escuela Unión de Azuero
- I.P.T. México Panamá
- C.E.B.G. Santa Isabel
- IPHE de Panamá Este
- C.E.B.G. José Gabriel Duque
- Colegio Venancio Fenosa Pascual
- Centro La Luz del Saber
- Escuela Easy to Learn
- Escuela Buen Pastor
- Escuela Superación Campesina
- Escuela Tierra Prometida
- Escuela Juan Bañón Adentro
- Escuela Juan Bañón Afuera
- Escuela Unión Veragüense
- Escuela Limonada Abajo
- Escuela Limonada Arriba
- Escuela El Trapichito
- Escuela Quebrada El Trapiche
Santa Cruz Chinina
- Escuela Chinina Abajo
- Escuela Chinina Arriba
- Escuela Marchena
- Escuela Martinambo
- Escuela Río Lagarto
- Escuela Tigre Arriba
- Escuela El Tigre Abajo
- Escuela Ensenada Rica
- Escuela Manuel Santos
Chepillo
- Escuela Ciro Rivera
¿Dónde será la entrega de tarjetas PUNCH en Chepo?
Según la información suministrada, el centro de pago será el Gimnasio de Las Margaritas, donde la atención se realizará este sábado en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
La jornada de Chepo marca el inicio del cronograma anunciado por el IFARHU para la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U en Panamá Este.