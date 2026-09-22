PASE-U: esto debe llevar para retirar la tarjeta PUNCH y evitar contratiempos

Un total de 43,160 acudientes de Panamá Centro comenzaron este martes 22 de septiembre a recibir las tarjetas PUNCH, mediante las cuales se hará efectivo el beneficio del PASE-U para 55,961 estudiantes, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Para esta jornada se contempla un desembolso de B/.6,686,820.00 y la entrega de las tarjetas continuará hasta el viernes 25 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

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¿Qué debe llevar para retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U?

El IFARHU informó que para retirar la tarjeta debe presentarse únicamente el acudiente responsable, por lo que no es necesario llevar al estudiante ni acudir con otros acompañantes.

El acudiente deberá presentar:

Cédula vigente , o

, o Constancia de trámite emitida por el Tribunal Electoral.

La institución también recomienda descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y validar previamente los datos, con el objetivo de agilizar el proceso de entrega.

¿Dónde entregan las tarjetas del PASE-U en Panamá Centro?

El operativo se desarrolla en dos puntos habilitados en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz.

La Arena Roberto Durán está destinada a la atención del público en general.

Mientras, el Centro de Combate atenderá exclusivamente a:

Acudientes con discapacidad.

Mujeres embarazadas.

Personas con condiciones médicas debidamente comprobadas.

Madres con niños de brazos.

IFARHU pide no hacer filas desde el día anterior

La atención comienza diariamente a las 7:00 a.m., por lo que el IFARHU recalcó que no es necesario realizar filas desde el día anterior.

Según la institución, desde las 4:00 a.m. personal del IFARHU se encuentra en los puntos de atención para organizar las filas y mantener el proceso de acuerdo con el orden de llegada. La jornada para Panamá Centro se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿Cuántos estudiantes recibirán el PASE-U?

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el IFARHU, las tarjetas serán entregadas a 43,160 acudientes y permitirán hacer efectivo el beneficio correspondiente a 55,961 estudiantes.

El desembolso destinado a este grupo asciende a B/.6,686,820.00.