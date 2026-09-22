Segundo pago del PASE-U: razones por las que podrías no recibirlo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) está vinculado con la asistencia de los estudiantes a clases, la aprobación de sus asignaturas y la participación de los acudientes en el programa Escuela para Padres.

La entidad señaló que algunos estudiantes no reciben el beneficio debido a que los centros educativos particulares en los que están matriculados superan el límite de gastos de matrícula y mensualidad contemplado por el programa.

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¿Qué puede causar la suspensión del PASE-U?

El IFARHU indicó que el beneficio puede suspenderse por las siguientes razones:

Fracasos en las asignaturas.

Faltas injustificadas a clases.

Incumplimiento del programa Escuela para Padres.

Situaciones no esclarecidas durante un cambio de colegio o proceso de matrícula.

Estudiar en un centro educativo particular cuyos costos superen el límite establecido.

Segundo pago del PASE-U por tarjeta

Hasta el momento, la nueva tarjeta de débito de la Caja de Ahorros se ha entregado en nueve provincias. Mediante este plástico, los padres de familia con más de un hijo en el sistema educativo recibirán las transferencias, así como las asignaciones correspondientes a puestos distinguidos y concurso general.

Este mecanismo busca eliminar las extensas jornadas de entrega de cheques en las sedes regionales del IFARHU.

"En el PASE-U se habla de cerca de 800 mil beneficiarios. Solamente se excluyen algunas escuelas particulares cuyos costos de matrícula y mensualidad superan los 2 mil dólares anuales", aseguró el director del IFARHU, Carlos Godoy, durante una entrevista en ECO TV.