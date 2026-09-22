Veraguas: comerciantes reaccionan tras el hurto de dos cabezas de plátano en Santiago

Imágenes captadas por cámaras de videovigilancia muestran el momento en que un hombre colocó en el maletero de su vehículo dos cabezas de plátano que se encontraban en el exterior de un local comercial, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

El video circuló a través de las redes sociales y generó diferentes reacciones entre los ciudadanos, quienes calificaron la acción como deshonesta.

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Los comentarios señalaron que, aunque el hecho pueda parecer gracioso por tratarse de plátanos, este tipo de acciones afecta económicamente a los comerciantes.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a cambiar estas conductas y respaldar a los negocios ante la situación económica.