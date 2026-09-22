Alcaldía de Panamá reduce a tres meses los procesos por infracciones municipales

La Alcaldía de Panamá informó que, mediante el Decreto Alcaldicio No. 006 del 9 de septiembre de 2026, estableció un procedimiento uniforme para fiscalizar, procesar y sancionar las infracciones municipales, garantizando el derecho a la defensa.
Etapas del procedimiento sancionatorio
El decreto regula las siguientes etapas:
- Inspección.
- Formulación de cargos.
- Presentación de descargos.
- Valoración de pruebas.
- Aplicación de sanciones.
Una vez notificado, el presunto infractor contará con cinco días hábiles para presentar sus descargos y aportar las pruebas correspondientes.
La normativa también establece procedimientos especiales para casos relacionados con publicidad exterior, ornato y aseo, lotes baldíos e inmuebles abandonados.
Además, contempla medidas precautorias para evitar la continuidad de una infracción o posibles riesgos para la seguridad, la salubridad, el ambiente y el uso ordenado de los espacios públicos.
Sanciones contempladas por el decreto
Las sanciones podrán incluir:
- Multas.
- Decomisos.
- Suspensión o revocación de permisos.
- Clausuras.
- Otras medidas contempladas en la normativa vigente.
Los ciudadanos podrán interponer los recursos de reconsideración y apelación establecidos por la ley.
El Decreto Alcaldicio No. 006 entró en vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial Digital No. 30616-D, el 21 de septiembre de 2026.