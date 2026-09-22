Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2026 - 11:37

Alcaldía de Panamá reduce a tres meses los procesos por infracciones municipales

Un nuevo decreto de la Alcaldía de Panamá unifica los procedimientos sancionatorios y concede cinco días hábiles para presentar descargos y pruebas.

Alcaldía de Panamá.

Alcaldía de Panamá.

MUPA
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá informó que, mediante el Decreto Alcaldicio No. 006 del 9 de septiembre de 2026, estableció un procedimiento uniforme para fiscalizar, procesar y sancionar las infracciones municipales, garantizando el derecho a la defensa.

La nueva normativa reduce de un año a tres meses el tiempo para resolver los conflictos sancionatorios por infracciones a las normas de policía, acuerdos municipales, decretos alcaldicios y otras disposiciones cuya aplicación corresponda al alcalde del distrito de Panamá.

Etapas del procedimiento sancionatorio

El decreto regula las siguientes etapas:

  • Inspección.
  • Formulación de cargos.
  • Presentación de descargos.
  • Valoración de pruebas.
  • Aplicación de sanciones.

Una vez notificado, el presunto infractor contará con cinco días hábiles para presentar sus descargos y aportar las pruebas correspondientes.

La normativa también establece procedimientos especiales para casos relacionados con publicidad exterior, ornato y aseo, lotes baldíos e inmuebles abandonados.

Además, contempla medidas precautorias para evitar la continuidad de una infracción o posibles riesgos para la seguridad, la salubridad, el ambiente y el uso ordenado de los espacios públicos.

Sanciones contempladas por el decreto

Las sanciones podrán incluir:

  • Multas.
  • Decomisos.
  • Suspensión o revocación de permisos.
  • Clausuras.
  • Otras medidas contempladas en la normativa vigente.

Los ciudadanos podrán interponer los recursos de reconsideración y apelación establecidos por la ley.

El Decreto Alcaldicio No. 006 entró en vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial Digital No. 30616-D, el 21 de septiembre de 2026.

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