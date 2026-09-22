Lotería Fiscal 2026: ¿dónde depositar los sobres con las facturas para participar?

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que, desde septiembre y hasta el viernes 13 de noviembre de 2026, los ciudadanos podrán depositar los sobres con las facturas participantes de la Lotería Fiscal Regional en las urnas habilitadas a nivel nacional.

La institución aclaró que serán válidas para participar las facturas emitidas a partir del 13 de septiembre de 2026.

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Las urnas serán retiradas el sábado 14 de noviembre, por lo que los interesados deberán depositar sus sobres antes de la fecha límite establecida.

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Dónde ingresar las facturas de la Lotería Fiscal Regional de agosto

Provincia de Panamá

Albrook Mall

Magic Zone

Carrusel: planta baja

Altaplaza

Planta baja – Diagonal a Super Kart

Nivel 1 - Diagonal a Starbucks

Atrio Costa del Este

Frente a la escalera eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa boutiques

Primer piso

Towncenter

Torre Norte, Nivel M3 - frente a la sala de ventas

Torre Norte, Nivel M1 - frente a Óptica López

Soho Mall

Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

Al frente del Super 99

Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

Pasillo central: frente a McDonald's

Los Andes Mall

Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court

Planta baja, diagonal a la puerta 2

Plaza Las Américas

A un costado de Supermercado Rey

Provincia de Panamá Oeste

Westland Mall

Entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas

Pasillo de Farmacias Arrocha

Town Center de Arraiján

Entrando por Rio de Oro, frente a Piñas Lokas

Provincia de Colón

Colón 2000

Planta Baja

Provincia de Veraguas

Santiago Mall

Subiendo las escaleras del food court

Provincia de Chiriquí

Federal Mall

Cerca de la entrada 7

Plaza Terronal

Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Chiriquí Mall

Vía Panamericana, San Pablo Viejo, Provincia de Chiriquí

Coclé: Sede de la DGI de Aguadulce y Penonomé

Darién: Sede de la DGI de Metetí

Herrera: Sede de la DGI de Chitré

Los Santos: Sede de la DGI de Los Santos

Bocas del Toro: Sede de la DGI de Changuinola e Isla Colón

Panamá: Todas las sedes de la DGI