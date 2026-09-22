Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2026 - 09:45

Lotería Fiscal 2026: ¿dónde depositar los sobres con las facturas para participar?

Las urnas de la Lotería Fiscal Regional serán retiradas el sábado 14 de noviembre, fecha límite establecida para el ingreso de los sobres.

Lotería Fiscal 2026.

Lotería Fiscal 2026.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que, desde septiembre y hasta el viernes 13 de noviembre de 2026, los ciudadanos podrán depositar los sobres con las facturas participantes de la Lotería Fiscal Regional en las urnas habilitadas a nivel nacional.

La institución aclaró que serán válidas para participar las facturas emitidas a partir del 13 de septiembre de 2026.

Las urnas serán retiradas el sábado 14 de noviembre, por lo que los interesados deberán depositar sus sobres antes de la fecha límite establecida.

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Dónde ingresar las facturas de la Lotería Fiscal Regional de agosto

Provincia de Panamá

Albrook Mall

  • Magic Zone
  • Carrusel: planta baja

Altaplaza

  • Planta baja – Diagonal a Super Kart
  • Nivel 1 - Diagonal a Starbucks

Atrio Costa del Este

  • Frente a la escalera eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa boutiques

  • Primer piso

Towncenter

  • Torre Norte, Nivel M3 - frente a la sala de ventas
  • Torre Norte, Nivel M1 - frente a Óptica López

Soho Mall

  • Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

  • Al frente del Super 99
  • Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

  • Pasillo central: frente a McDonald's

Los Andes Mall

  • Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
  • Planta baja, diagonal a la puerta 2

Plaza Las Américas

  • A un costado de Supermercado Rey

Provincia de Panamá Oeste

Westland Mall

  • Entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas
  • Pasillo de Farmacias Arrocha

Town Center de Arraiján

  • Entrando por Rio de Oro, frente a Piñas Lokas

Provincia de Colón

Colón 2000

  • Planta Baja

Provincia de Veraguas

Santiago Mall

  • Subiendo las escaleras del food court

Provincia de Chiriquí

Federal Mall

  • Cerca de la entrada 7

Plaza Terronal

  • Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Chiriquí Mall

  • Vía Panamericana, San Pablo Viejo, Provincia de Chiriquí

Coclé: Sede de la DGI de Aguadulce y Penonomé

Darién: Sede de la DGI de Metetí

Herrera: Sede de la DGI de Chitré

Los Santos: Sede de la DGI de Los Santos

Bocas del Toro: Sede de la DGI de Changuinola e Isla Colón

Panamá: Todas las sedes de la DGI

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