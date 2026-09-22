Panamá vs. India: tres jugadores quedan fuera y Thomas Christiansen no llamará reemplazos

La Selección de Panamá tendrá tres bajas para la gira por Asia. La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó las ausencias de los defensas José Córdoba y Andrés Andrade, además del delantero Josué Vergara, mientras el equipo ya se encuentra en India para disputar su primer partido amistoso.

Panamá enfrentará a India este viernes a las 8:30 a.m., pero afrontará la gira con una convocatoria reducida a 24 jugadores, debido a que no se realizarán nuevos llamados para sustituir a los futbolistas ausentes.

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¿Por qué José Córdoba y Josué Vergara son bajas con Panamá?

De acuerdo con el comunicado de la FEPAFUT, José Córdoba presentó una molestia en el tobillo izquierdo, según la información suministrada por su club.

En el caso del delantero Josué Vergara, su club reportó una molestia muscular.

La Federación informó que se encuentra a la espera de las pruebas médicas solicitadas en ambos casos para conocer mayores detalles sobre sus condiciones.

Andrés Andrade sufrió lesión en los isquiotibiales

La situación de Andrés Andrade ya cuenta con una confirmación médica. El defensor sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el partido entre LASK Linz y Hartberg; según la FEPAFUT, el club envió los resultados de la resonancia magnética practicada al jugador, los cuales confirmaron la lesión.

Panamá continuará la gira por Asia con 24 jugadores

La @fepafut confirmó en un comunicado la ausencia de tres jugadores en la gira de Asia, los defensas José Córdoba, Andrés Andrade y el delantero Josué Vergara.

La Selección Nacional ya se encuentra en la India, donde este viernes disputará un partido amistoso a las 8:30 a.m. pic.twitter.com/JLCSMWikLd — Telemetro Reporta (@TReporta) September 22, 2026

Tras confirmarse las tres ausencias, la Selección Nacional no realizará nuevos llamados para completar la convocatoria.

Panamá continuará su gira asiática con un grupo de 24 jugadores.

El primer compromiso será ante India este viernes a las 8:30 a.m., en un nuevo partido amistoso de la selección panameña.