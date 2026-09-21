Panamá vs. India: Día, hora y transmisión del primer amistoso de la gira por Asia

La Selección de Panamá vuelve a la cancha este viernes 25 de septiembre de 2026 para enfrentar a India en el primer partido de su gira por Asia.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen disputará el encuentro en el Estadio Sree Kanteerava, ubicado en Bengaluru, India. El compromiso está programado para las 8:30 a.m., hora de Panamá, y podrá seguirse a través de RPC Deportes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Panamá anuncia convocados para la gira asiática: Carrasquilla, Martínez y Fajardo encabezan la lista

¿Cuándo juega Panamá vs. India?

Estos son los detalles del primer amistoso de la gira asiática:

Partido: India vs. Panamá

India vs. Panamá Fecha: viernes 25 de septiembre de 2026

viernes 25 de septiembre de 2026 Hora: 8:30 a.m., hora de Panamá

8:30 a.m., hora de Panamá Estadio: Sree Kanteerava

Sree Kanteerava Ciudad: Bengaluru, India

Bengaluru, India Transmisión: RPC Deportes

El partido estaba previsto inicialmente para el sábado 26 de septiembre, pero posteriormente fue adelantado al viernes 25, manteniendo el horario anunciado.

¿Dónde ver EN VIVO Panamá vs. India?

Los aficionados podrán seguir el partido India vs. Panamá EN VIVO por RPC Deportes.

El encuentro marcará el regreso a la acción de la selección panameña después de su participación en el Mundial 2026 y será el primer compromiso de Christiansen tras confirmarse su continuidad al frente del equipo nacional hasta 2030.

Panamá inicia una gira de tres partidos por Asia

El choque ante India será el primero de tres compromisos programados para Panamá durante su recorrido por Asia. Después del encuentro en Bengaluru, la selección viajará a Japón para disputar la Copa Kirin.

Panamá enfrentará a Nueva Zelanda el jueves 1 de octubre en Yokohama. Posteriormente, el lunes 5 de octubre jugará contra Japón o Ecuador, dependiendo de los resultados del torneo.

El duelo ante India también tendrá un componente histórico: será la primera vez que las selecciones mayores de Panamá e India se enfrenten en un partido internacional.

Thomas Christiansen lleva 27 jugadores a la gira

Christiansen convocó a 27 futbolistas para estos compromisos internacionales, con varias novedades y jugadores que buscan sumar sus primeros minutos con la selección mayor.

Entre los convocados que buscan debutar aparecen Marcos De León, Jair Modelo, Joseph Jones, Josué Vergara, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez.

El técnico panameño señaló que estos amistosos también servirán para observar nuevos jugadores antes de los próximos compromisos oficiales de la selección.