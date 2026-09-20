PASE-U: conoce las fechas y puntos de entrega de las tarjetas en Panamá Centro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el próximo martes 22 de septiembre la jornada de entrega de tarjetas PUNCH para el pago del PASE-U en Panamá Centro, la cual se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Durante esta jornada, 43,160 acudientes recibirán su tarjeta PUNCH en beneficio de 55,961 estudiantes, lo que representa un desembolso de B/.6,686,820.00.
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El IFARHU exhorta a los acudientes a acudir en el horario establecido y a seguir estas recomendaciones para agilizar el proceso:
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La atención iniciará a las 7:00 a.m., por lo que no es necesario realizar filas desde el día anterior.
Solo se permitirá el ingreso del acudiente responsable (no acuda con el estudiante ni con acompañantes).
Presentar la cédula de identidad personal vigente o la constancia de trámite emitida por el Tribunal Electoral.
Descargar y validar los datos en la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros antes de acudir al punto de entrega.