PASE-U: conoce las fechas y puntos de entrega de las tarjetas en Panamá Centro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el próximo martes 22 de septiembre la jornada de entrega de tarjetas PUNCH para el pago del PASE-U en Panamá Centro, la cual se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

La actividad se desarrollará en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, mediante dos puntos de atención: el Centro de Combate , destinado exclusivamente a acudientes con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con condiciones médicas comprobadas y madres con niños en brazos; y la Arena Roberto Durán , que atenderá al público en general.

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Durante esta jornada, 43,160 acudientes recibirán su tarjeta PUNCH en beneficio de 55,961 estudiantes, lo que representa un desembolso de B/.6,686,820.00.

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El IFARHU exhorta a los acudientes a acudir en el horario establecido y a seguir estas recomendaciones para agilizar el proceso: