Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2026 - 17:11

PASE-U: conoce las fechas y puntos de entrega de las tarjetas en Panamá Centro

El IFARHU informó que la atención de acudientes para la entrega de las tarjetas PASE-U iniciará a las 7:00 a.m.

Pagos del IFARHU.

Pagos del IFARHU.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el próximo martes 22 de septiembre la jornada de entrega de tarjetas PUNCH para el pago del PASE-U en Panamá Centro, la cual se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

La actividad se desarrollará en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, mediante dos puntos de atención: el Centro de Combate, destinado exclusivamente a acudientes con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con condiciones médicas comprobadas y madres con niños en brazos; y la Arena Roberto Durán, que atenderá al público en general.

Durante esta jornada, 43,160 acudientes recibirán su tarjeta PUNCH en beneficio de 55,961 estudiantes, lo que representa un desembolso de B/.6,686,820.00.

Le podría interesar: Aplicación PUNCH para el PASE-U: ¿cómo descargarla y qué beneficios ofrece?

El IFARHU exhorta a los acudientes a acudir en el horario establecido y a seguir estas recomendaciones para agilizar el proceso:

  • La atención iniciará a las 7:00 a.m., por lo que no es necesario realizar filas desde el día anterior.

  • Solo se permitirá el ingreso del acudiente responsable (no acuda con el estudiante ni con acompañantes).

  • Presentar la cédula de identidad personal vigente o la constancia de trámite emitida por el Tribunal Electoral.

  • Descargar y validar los datos en la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros antes de acudir al punto de entrega.

En esta nota:
Seguir leyendo

PASE-U: estas son las escuelas que recibirán la tarjeta el martes 22 de septiembre

PASE-U: IFARHU explica qué hacer si no aparece el pago en la tarjeta

PASE-U, IFARHU: ¿qué colegios reciben la tarjeta de pago este sábado 19 de septiembre?

Recomendadas

Más Noticias