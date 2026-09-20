Julio Moltó se refiere a Minera Panamá: "Se necesita volver a reactivar la economía"

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se refirió a la situación económica que atraviesan las comunidades vinculadas al área minera y aseguró que existe la necesidad de recuperar la actividad económica en la zona.

Durante sus declaraciones, Moltó señaló que en las visitas que ha realizado al área ha observado las consecuencias económicas que, según explicó, ha dejado la pérdida de empleos y la reducción de la actividad comercial.

«“Yo en mis visitas que he hecho al área -de la mina-… definitivamente lo que ahí se ve es que se necesita volver a reactivar la economía”.» «“Yo en mis visitas que he hecho al área -de la mina-… definitivamente lo que ahí se ve es que se necesita volver a reactivar la economía”.»

El ministro mencionó entre los afectados a personas que perdieron sus empleos, así como profesionales y pequeños comerciantes.

“Yo en mis visitas que he hecho al área -de la mina-… definitivamente lo que ahí se ve es que se necesita volver a reactivar la economía. Ahí muchas, miles de personas que perdieron su empleo, muchos profesionales perdieron su empleo, muchas tiendas de fonda, muchas pequeñas… pic.twitter.com/lp03WO5Vj5 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 20, 2026

«“Ahí muchas, miles de personas que perdieron su empleo, muchos profesionales perdieron su empleo, muchas tiendas de fonda, muchas pequeñas ferreterías”.»

Moltó agregó que la situación ha generado incertidumbre entre los residentes y comerciantes de estas comunidades.

“Entonces de alguna forma esa incertidumbre que tiene esa gente es lo que nosotros buscamos de alguna manera remediar”, manifestó.

Julio Molt: ¿Qué plantea el Gobierno sobre el área minera?

Las declaraciones de Moltó se producen en medio de la discusión sobre el futuro económico del área vinculada a la mina. El ministro planteó la necesidad de atender las consecuencias económicas que, de acuerdo con lo observado por el Gobierno, enfrentan las comunidades de la zona.

Por ahora, sus declaraciones se refieren a la reactivación económica y no constituyen por sí solas un anuncio de reapertura de la actividad minera.