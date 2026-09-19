Panamá Nacionales -  19 de septiembre de 2026 - 14:26

Agroferias del IMA: conoce las sedes para este lunes 21 y martes 22 de septiembre

Conoce las sedes de las Agroferias del IMA programadas para este lunes 21 y martes 22 de septiembre. Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias programadas para este lunes 21 y martes 22 de septiembre, una oportunidad para que los consumidores puedan adquirir productos a precios accesibles y apoyar la producción nacional.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por el IMA.

Agroferias del IMA del lunes 21 de septiembre

Estas son las sedes habilitadas para la jornada de este lunes:

  • Comarca Ngabe Buglé
  • Panamá Oeste
  • Panamá

Agroferias del IMA del martes 22 de septiembre

Para este martes también se desarrollarán Agroferias en diferentes puntos del país:

  • Chiriquí
  • Herrera
  • Coclé
  • Colón
  • Panamá
  • Comarca Ngabe Buglé
  • Los Santos
  • Darién
  • Panamá Oeste
  • Veraguas

¿Qué debes llevar a la Agroferia?

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El IMA recomienda a los compradores llevar:

  • Cédula de identidad personal.
  • Bolsa reutilizable para transportar sus compras.

Las Agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para acercar productos nacionales a los consumidores y promover el consumo de lo producido en Panamá.

Horario: desde las 8:00 a.m.

Antes de dirigirte a una Agroferia, verifica la sede correspondiente al lunes 7 o martes 8 de septiembre para conocer cuál es el punto más cercano a tu comunidad.

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