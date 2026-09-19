Agroferias del IMA: conoce las sedes para este lunes 21 y martes 22 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias programadas para este lunes 21 y martes 22 de septiembre, una oportunidad para que los consumidores puedan adquirir productos a precios accesibles y apoyar la producción nacional.
Agroferias del IMA del lunes 21 de septiembre
Estas son las sedes habilitadas para la jornada de este lunes:
- Comarca Ngabe Buglé
- Panamá Oeste
- Panamá
Agroferias del IMA del martes 22 de septiembre
Para este martes también se desarrollarán Agroferias en diferentes puntos del país:
- Chiriquí
- Herrera
- Coclé
- Colón
- Panamá
- Comarca Ngabe Buglé
- Los Santos
- Darién
- Panamá Oeste
- Veraguas
¿Qué debes llevar a la Agroferia?
El IMA recomienda a los compradores llevar:
- Cédula de identidad personal.
- Bolsa reutilizable para transportar sus compras.
Las Agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para acercar productos nacionales a los consumidores y promover el consumo de lo producido en Panamá.
Horario: desde las 8:00 a.m.
Antes de dirigirte a una Agroferia, verifica la sede correspondiente al lunes 7 o martes 8 de septiembre para conocer cuál es el punto más cercano a tu comunidad.