PASE-U: IFARHU realizará entrega de tarjetas en la Arena Roberto Durán: Horarios y quienes cobran el martes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará la próxima semana con la entrega de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

Del 22 al 25 de septiembre de 2026, los acudientes de estudiantes de centros educativos de Panamá Centro podrán retirar las tarjetas PUNCH de Caja de Ahorros en la Arena Roberto Durán.

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De acuerdo con la información suministrada por el IFARHU, durante esta jornada se entregarán más de 43,000 tarjetas.

¿Cuándo será la entrega de las tarjetas PASE-U?

La jornada se desarrollará durante cuatro días:

- Martes 22 de septiembre

- Miércoles 23 de septiembre

- Jueves 24 de septiembre

- Viernes 25 de septiembre

La atención estará organizada de acuerdo con el calendario establecido para los centros educativos.

Del 22 al 25 de septiembre se realizará la entrega de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) a los acudientes de estudiantes de escuelas de Panamá Centro, informó el @IFARHU.



Se entregarán más de 43 mil tarjetas PUNCH en la Arena… pic.twitter.com/p1tUk2Ap4d — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

Importante: el acudiente debe verificar la fecha que corresponde a su centro educativo antes de acudir al punto de entrega.

¿Dónde entregarán las tarjetas PASE-U?

La entrega para los beneficiarios de Panamá Centro se realizará en:

Arena Roberto Durán

El IFARHU ha venido desarrollando la distribución de las tarjetas PUNCH de manera escalonada por regiones y centros educativos. En jornadas anteriores, la institución ha recomendado a los acudientes consultar previamente el cronograma para conocer el lugar y la fecha que les corresponden.

¿Quiénes deben acudir a retirar la tarjeta?

Colegios que se encuentran en los corregimientos de:

Don Bosco

Juan Diaz

La tarjeta debe ser retirada por el acudiente o representante legal registrado del estudiante beneficiario. Para realizar el trámite, debe presentar su cédula de identidad personal vigente.

El IFARHU ha indicado en sus jornadas de entrega que el trámite corresponde al representante legal registrado y que no se aceptan terceros para retirar la tarjeta cuando no cumplen con las condiciones establecidas.

¿Qué debe hacer el acudiente antes de ir?

Para agilizar el proceso, el IFARHU recomienda descargar previamente la aplicación PUNCH de Caja de Ahorros y completar el registro de sus datos.

La aplicación forma parte del nuevo mecanismo mediante el cual se realizará el cobro del PASE-U.

Por ello, antes de acudir a la Arena Roberto Durán, el acudiente debe:

1. Verificar la fecha asignada a su centro educativo.

2. Llevar su cédula vigente.

3. Descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

4. Completar el registro de sus datos en la aplicación.

¿La entrega de la tarjeta significa que ya se pagó el PASE-U?

No necesariamente. La entrega de la tarjeta y el desembolso del beneficio son procesos diferentes.

La tarjeta constituye el mecanismo mediante el cual los beneficiarios podrán recibir y utilizar posteriormente el pago correspondiente. El IFARHU ha señalado que el segundo desembolso de 2026 comenzará en octubre y que quienes ya tengan la tarjeta no tendrán que volver a realizar una fila o trámite presencial para ese pago.