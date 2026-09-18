Metro anuncia suspensión de agua el 23 de septiembre: estas comunidades estarán afectadas

Residentes de cuatro comunidades deberán tomar previsiones ante la suspensión temporal del suministro de agua potable programada para el próximo miércoles 23 de septiembre.

La interrupción se debe a trabajos de interconexión de una tubería de 10 pulgadas en el punto donde se construye la estación Ciudad del Futuro de la Línea 3 del Metro de Panamá.

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Las labores están programadas en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., periodo durante el cual se verá afectado el suministro de agua en sectores aledaños.

¿Qué comunidades estarán sin agua el miércoles 23 de septiembre?

La suspensión afectará el servicio de agua potable en:

Ciudad del Futuro

PH Club Residencial La Campiña

Cantabria Residencial

Santillana Residencial

Los residentes de estos sectores deben tomar las previsiones necesarias y contar con una reserva de agua suficiente para cubrir sus necesidades esenciales durante las horas que duren los trabajos.

Informan sobre suspensión temporal de suministro de agua potable el próximo miércoles 23 de septiembre por trabajos de interconexión de tubería de 10 pulgadas en el punto donde se construye la estación Ciudad del Futuro de la Línea 3 de @elmetrodepanama, en cuatro comunidades… pic.twitter.com/X32SRzNwci — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

¿A qué hora suspenderán el suministro de agua?

Los trabajos comenzarán a las 8:00 a.m. y se extenderán hasta las 3:00 p.m. del miércoles 23 de septiembre.

La intervención permitirá realizar la interconexión de la tubería de 10 pulgadas en el área donde avanza la construcción de la estación Ciudad del Futuro.

La estación forma parte del proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá, que se desarrolla en Panamá Oeste.