Panamá Entretenimiento -  18 de septiembre de 2026 - 15:23

Salsa Fest: Maelo Ruiz y otros grandes artistas llegan a Panamá

Este 3 de octubre de 2026, prepárate para vivir una noche de baile, canto y romance en el Salsa Fest 2026. Los boletos ya se encuentran disponibles en Ticket House.

Salsa Fest 2026 con grandes artistas como Maelo Ruiz
Salsa Fest 2026 con grandes artistas como Maelo Ruiz@Panamamusicentertainment
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Llegan a Panamá los reyes de la salsa en el Salsa Fest, este 3 de octubre del 2026. No te pierdas este inigualable show donde podrás bailar, cantar y sobre todo, tener una noche espectacular en un ambiente de música en la Islas de Atlapa.

Conoce los artistas que estarán en el Salsa Fest

  • Maelo Ruiz: disfruta canciones como “Te va a doler”, uno de los clásicos más grandes e inolvidables de su repertorio salsero.

  • Manolo Lezcano: el cuarto bate de la salsa, con sus clásicos como “Amor, amor”.

  • Hildemaro: el sonero del amor, con la popular letra de “Desde el fondo de mi corazón”.

  • Giro López: el puertorriqueño de la escuchada pieza “Si tú supieras”.

  • Cheo Andújar: con el tema “Día tras día”.

Compra tus boletos ya en Ticket House. Sin duda, será una oportunidad para gozar de tus cantantes favoritos y los clásicos más recordados.

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