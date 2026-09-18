Salsa Fest: Maelo Ruiz y otros grandes artistas llegan a Panamá

Llegan a Panamá los reyes de la salsa en el Salsa Fest, este 3 de octubre del 2026. No te pierdas este inigualable show donde podrás bailar, cantar y sobre todo, tener una noche espectacular en un ambiente de música en la Islas de Atlapa.
Conoce los artistas que estarán en el Salsa Fest
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Maelo Ruiz: disfruta canciones como “Te va a doler”, uno de los clásicos más grandes e inolvidables de su repertorio salsero.
Manolo Lezcano: el cuarto bate de la salsa, con sus clásicos como “Amor, amor”.
Hildemaro: el sonero del amor, con la popular letra de “Desde el fondo de mi corazón”.
Giro López: el puertorriqueño de la escuchada pieza “Si tú supieras”.
Cheo Andújar: con el tema “Día tras día”.
Compra tus boletos ya en Ticket House. Sin duda, será una oportunidad para gozar de tus cantantes favoritos y los clásicos más recordados.