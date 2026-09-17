Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono por sus más de 50 años de trayectoria

El cantante, compositor y actor panameño Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026, como reconocimiento a una trayectoria de más de cinco décadas en la música.

La ceremonia se celebrará el jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, y será transmitida en vivo por Telemundo y Peacock.

Blades ha grabado más de 25 álbumes, compuesto cientos de canciones y trabajado con artistas de distintos géneros, entre ellos salsa, rock, jazz, pop, hip-hop y reguetón.

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“Estoy agradecido con todos los que han contribuido a lo largo de más de cincuenta años para hacer posible que mi trabajo sea reconocido hoy”, expresó Blades en un comunicado. “Estoy agradecido con todos los que han contribuido a lo largo de más de cincuenta años para hacer posible que mi trabajo sea reconocido hoy”, expresó Blades en un comunicado.

El salsero panameño Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono, en reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria, durante los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebrarán el 22 de octubre en Miami, informó este jueves la organización.



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El artista también destacó el aporte de los músicos, arreglistas, compositores e ingenieros con los que ha trabajado a lo largo de su carrera, así como el acompañamiento durante los últimos 16 años de Roberto Delgado y Orquesta de Panamá.

Rubén Blades, una figura de la salsa

Blades fue una de las figuras vinculadas al desarrollo de la salsa en Nueva York durante la década de 1970 y amplió las posibilidades del género al incorporar elementos de otras corrientes musicales.

Sus composiciones también se han caracterizado por abordar historias cotidianas y temas sociales, una característica que ha marcado buena parte de su trayectoria artística.

El panameño continúa activo en la música y recientemente presentó “País portátil”, junto con Roberto Delgado y Orquesta de Panamá, un álbum compuesto por ocho canciones interconectadas que aborda asuntos como migración, corrupción, encarcelamiento, responsabilidad social y esperanza.

¿Cuándo serán los Premios Billboard de la Música Latina 2026?

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se realizarán el 22 de octubre en Miami y serán transmitidos en vivo por Telemundo y Peacock. La ceremonia será el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard, que se desarrollará del 19 al 22 de octubre.

Como parte de esta programación, Blades también participará en una sesión Icon Q&A con Leila Cobo, directora de Contenido de Billboard.

La edición de este año tiene entre sus principales finalistas a Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida, Karol G, Prince Royce y Bad Bunny, de acuerdo con la lista oficial de finalistas publicada por Telemundo.

Un nuevo reconocimiento para Rubén Blades

El Premio Billboard Ícono reconoce la trayectoria de artistas cuya carrera ha mantenido relevancia e influencia dentro de la música latina.

Con este reconocimiento, Blades sumará otro homenaje internacional a una carrera que abarca más de 50 años y que lo ha llevado a desarrollar facetas como cantante, compositor, actor y productor.

La ceremonia de los Billboard de la Música Latina 2026 reunirá a artistas de distintos géneros y contará con presentaciones musicales en vivo desde Miami.

FUENTE: EFE