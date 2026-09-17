UDELAS invertirá B/.845 mil para rehabilitar su sede central en Albrook

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) ejecuta 18 proyectos de rehabilitación y adecuación en su sede central, ubicada en Albrook, con una inversión de B/.845,071.59.

Los trabajos incluyen mejoras en aulas, techos, laboratorios, baños, cafeterías y vestíbulos de distintas facultades, con el propósito de brindar instalaciones más funcionales para estudiantes, docentes y personal administrativo.

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Actualmente, se desarrollan labores de desmantelamiento y sustitución de aleros, así como la reconstrucción de cielos rasos en diferentes áreas de la sede.

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¿Qué trabajos se realizan en la sede de UDELAS?

Entre las intervenciones contempladas también se encuentra la construcción de un nuevo consultorio, además de la remodelación y pintura del Gimnasio Terapéutico.

El proyecto incluye igualmente la renovación de puertas y ventanas, como parte de las adecuaciones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad, protección y funcionalidad de los espacios intervenidos.

Las obras abarcan distintas áreas de la sede central y buscan atender necesidades de infraestructura identificadas por la universidad.

UDELAS busca mejorar las instalaciones para estudiantes y docentes

La rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, señaló que los 18 proyectos representan una inversión necesaria para fortalecer la infraestructura universitaria y mejorar las condiciones de funcionamiento de las instalaciones.

“Estamos trabajando de manera permanente para fortalecer la optimización de las instalaciones para crear mejores condiciones para la formación integral de nuestros estudiantes y contribuir a la preparación de profesionales de excelencia, con competencias pertinentes, visión de futuro y sólido compromiso de sentido social”, afirmó la rectora.

Terreros Barrios destacó que las adecuaciones permitirán atender necesidades consideradas prioritarias en la sede central.

¿Qué áreas de UDELAS serán rehabilitadas?

Las intervenciones contemplan trabajos en espacios destinados a la actividad académica, administrativa y de atención, entre ellos:

Aulas.

Laboratorios.

Baños.

Cafeterías.

Vestíbulos de facultades.

Gimnasio Terapéutico.

Áreas para un nuevo consultorio.

Techos y cielos rasos.

Puertas y ventanas.

La universidad indicó que estas mejoras buscan generar ambientes que respondan a las necesidades de la comunidad universitaria y a estándares de calidad.

Una sede con más de 100 años

La rectora explicó que las obras también responden a las características y antigüedad de las instalaciones de la sede central, cuya infraestructura data de hace más de 100 años.

Según Terreros Barrios, las adecuaciones permitirán mejorar las condiciones en las que estudiantes, profesores y colaboradores administrativos desarrollan sus actividades y contribuirán a contar con espacios más funcionales para la formación universitaria.