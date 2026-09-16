Aumento a jubilados de menos de B/.600: ¿quiénes recibirían el beneficio?

El Proyecto de Ley 491 mantiene la atención sobre una propuesta dirigida a jubilados y pensionados que reciben ingresos inferiores a B/.600 mensuales.

La iniciativa plantea la creación de un fondo especial para financiar un aumento de las jubilaciones y pensiones más bajas, con el objetivo de establecer un monto mínimo de B/.600 mensuales para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas en el proyecto.

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¿Quiénes recibirían el beneficio?

De acuerdo con la propuesta, el ajuste estaría dirigido principalmente a:

Jubilados y pensionados que reciben menos de B/.600 mensuales.

Personas de bajos ingresos dentro del sistema de pensiones, de acuerdo con los criterios que establezca la legislación.

Según las estimaciones divulgadas sobre la iniciativa, cerca de 95 mil panameños podrían verse beneficiados.

¿En cuánto quedarían las pensiones?

imagen generada con IA

El proyecto plantea llevar las jubilaciones y pensiones que estén por debajo de ese umbral hasta un mínimo de B/.600 mensuales, siempre que los beneficiarios cumplan con las condiciones contempladas en la propuesta.

Esto significa que no se trata necesariamente de un aumento uniforme de B/.600 para todos los jubilados, sino de un mecanismo orientado a elevar las pensiones que actualmente se encuentran por debajo de ese monto.

¿De dónde saldría el dinero para el aumento?

El Proyecto de Ley 491 contempla la creación de un fondo especial, que sería financiado mediante un cobro relacionado con la actividad portuaria.

La finalidad de este fondo sería generar los recursos necesarios para financiar el ajuste de las jubilaciones y pensiones contemplado en la iniciativa.

¿El aumento de B/.600 ya está aprobado?

No. Se trata de una propuesta contenida en el Proyecto de Ley 491, por lo que las condiciones, alcance y mecanismo de financiamiento todavía están sujetos al trámite legislativo correspondiente.

Por ello, los jubilados que actualmente reciben menos de B/.600 no deben interpretar esta propuesta como un aumento que ya esté siendo aplicado por la Caja de Seguro Social. El contenido final podría cambiar durante la discusión y aprobación del proyecto de ley.