Decomisan plantones de presunta marihuana y una escopeta durante allanamiento en Vacamonte

Durante una diligencia de allanamiento realizada en una residencia ubicada en el sector de Vacamonte, distrito de Arraiján, las autoridades decomisaron varios plantones de presunta marihuana, así como una escopeta con sus respectivas municiones.
Durante diligencia de allanamiento realizada en una residencia ubicada en Vacamonte, distrito de Arraiján, decomisaron varios plantones de marihuana y una escopeta con municiones.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026
Un hombre de nacionalidad colombiana fue aprehendido. pic.twitter.com/cHuQvyAbQk