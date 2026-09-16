Panamá Oeste Nacionales -  16 de septiembre de 2026 - 09:30

Decomisan plantones de presunta marihuana y una escopeta durante allanamiento en Vacamonte

Durante el decomiso de plantones de presunta marihuana fue aprehendido un ciudadano de nacionalidad colombiana.

Decomisan plantones de presunta marihuana en Vacamonte.

Decomisan plantones de presunta marihuana en Vacamonte.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Durante una diligencia de allanamiento realizada en una residencia ubicada en el sector de Vacamonte, distrito de Arraiján, las autoridades decomisaron varios plantones de presunta marihuana, así como una escopeta con sus respectivas municiones.

En el operativo fue aprehendido un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien quedó a órdenes de las autoridades competentes.

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