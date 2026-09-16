Gobierno aprueba financiamiento de $196 millones para ENA Norte y nuevas obras

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 116-26, que autoriza a la Empresa Nacional de Autopista, S. A. (ENA) y a ENA Norte, S. A., a suscribir un contrato de fideicomiso deudor, de garantía y administración para gestionar un financiamiento por un monto de hasta 196,000,000 de dólares.

La operación busca refinanciar el saldo de los bonos Fideicomiso ENA Norte con la Corporación Interamericana de Inversiones (IDB Invest). Según la resolución, este financiamiento se estructurará en dos préstamos:

Primer desembolso: $96 000 000 Segundo desembolso: $100 000 000

La Junta de Accionistas de ENA y ENA Norte, S. A. aprobó las gestiones para cancelar la emisión de bonos vigente, debido a que las condiciones actuales limitan a ambas sociedades a asumir endeudamiento adicional mientras permanezcan en circulación dichos títulos. Por ello, el primer desembolso se destinará exclusivamente al refinanciamiento del saldo remanente de los bonos emitidos.

Esta reestructuración financiera permitirá ejecutar nuevas inversiones en obras de rehabilitación, extensión y ampliación del Corredor Norte, así como mejorar la capacidad institucional para atender futuros proyectos de infraestructura.