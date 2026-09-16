PASE-U 2026: ¿qué hacer si todavía no ha recibido la tarjeta?

Los padres, madres y acudientes que todavía no han podido retirar la tarjeta del PASE-U 2026 podrán acudir a las jornadas de entrega; sin embargo, el IFARHU recomienda como primera opción asistir en la fecha asignada al centro educativo para facilitar el orden y la atención de los beneficiarios.

Así lo explicó Euler García, asesor del IFARHU , quien indicó que los acudientes que no hayan podido retirar la tarjeta pueden acudir a las jornadas, pero deben procurar hacerlo de acuerdo con el cronograma establecido para su colegio.

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“Todo va a haber un cronograma, de igual manera como lo tuvimos con San Miguelito. Reiteramos seguir los canales oficiales de la institución, verificar si la escuela que tiene asignada corresponde a la programación que es desde el día jueves hasta el día sábado para brindarle una mejor atención”, puntualizó García. “Todo va a haber un cronograma, de igual manera como lo tuvimos con San Miguelito. Reiteramos seguir los canales oficiales de la institución, verificar si la escuela que tiene asignada corresponde a la programación que es desde el día jueves hasta el día sábado para brindarle una mejor atención”, puntualizó García.

¿Cuándo corresponde la jornada de Panamá Norte?

El @IFARHU lleva a cabo el tercer día de entrega de las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), en el Centro Comercial Los Andes Mall.



Padres de familia de 35 centros educativos del distrito de San Miguelito realizan largas filas para realizar el… pic.twitter.com/gBaVAhptX9 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026

En el caso de Panamá Norte, la jornada de entrega de tarjetas comienza este jueves 17 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el sábado 19 de septiembre.

Para este jueves están contemplados los sectores de:

Ernesto Córdoba

Alcalde Díaz

Chilibre

Las Cumbres

Los acudientes deben verificar la programación correspondiente a su centro educativo y acudir en la fecha y horario establecidos.

¿Qué pasa si no pudo retirar la tarjeta el día asignado?

De acuerdo con el asesor del IFARHU, quienes no hayan podido retirar la tarjeta en la fecha asignada pueden acudir a las jornadas. No obstante, la recomendación es respetar, siempre que sea posible, el cronograma correspondiente al colegio para mantener el orden de atención.

El IFARHU también exhorta a los acudientes a consultar los canales oficiales de la institución y verificar previamente la programación de su centro educativo.

¿Habrá que hacer otra fila para recibir el próximo pago?

García explicó que esta jornada de entrega de tarjetas será la última ocasión en que los beneficiarios deberán realizar este proceso de manera presencial para recibir el cobro del PASE-U durante el año.

Según lo informado por el asesor, el segundo y tercer pago del beneficio se realizará directamente en la tarjeta de pago asignada a cada estudiante.

Esto significa que, una vez recibida la tarjeta, los acudientes no tendrían que volver a realizar una jornada de retiro presencial para esos pagos.

IFARHU recomienda no madrugar

Otro de los llamados realizados por el IFARHU es a no madrugar para acudir a las jornadas.

El asesor indicó que el proceso de atención comienza aproximadamente una hora u hora y media después del inicio de la jornada, por lo que recomendó a los acudientes acudir dentro del horario establecido y acompañar al estudiante o beneficiario durante el proceso.

La institución busca mantener un orden cronológico en las jornadas para brindar una atención más eficiente a los beneficiarios del PASE-U 2026.