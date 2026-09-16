Pago a jubilados y pensionados: ¿ACH o cheque? Conozca cuándo le corresponde

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen definida la fecha del segundo pago de septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la institución.

La fecha en que cada beneficiario recibirá su jubilación o pensión dependerá de la modalidad de pago, ya sea mediante ACH o cheque.

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¿ACH o cheque? Esta es la fecha que le corresponde a cada jubilado

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La modalidad de pago determina el día en que cada jubilado o pensionado recibirá el beneficio correspondiente a septiembre.

ACH: viernes 18 de septiembre de 2026.

viernes 18 de septiembre de 2026. Cheque: lunes 21 de septiembre de 2026.

La CSS mantiene este calendario para organizar los pagos de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes. Se recomienda a los beneficiarios verificar su modalidad de pago y consultar los canales oficiales de la CSS ante cualquier inconveniente con la recepción del beneficio.