Presidente Mulino se refiere a las bandas criminales y a los decuentos para jubilados

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este martes 15 de septiembre a las acciones operativas que desarrollan las entidades gubernamentales y los estamentos de seguridad para perseguir, capturar y sancionar a los integrantes de bandas criminales de alto perfil en el país.
Asimismo, Mulino abordó el avance de las mesas de trabajo entre el Órgano Ejecutivo, organizaciones de jubilados y representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), cuya finalidad es analizar el proyecto de ley que amplía los beneficios para los jubilados y pensionados.
El gobernante precisó que las partes continúan en fase de consultas e intercambios de propuestas para lograr un consenso institucional, con la meta de que el proyecto legislativo sea aprobado antes del 31 de octubre.
“La idea era la continuidad a la reunión que iniciamos el jueves. Todavía no hay una decisión abordada, pero sí hemos tenido ya intercambio entre nosotros primero, para después con los gremios", destacó el mandatario.