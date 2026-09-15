Presidente Mulino se refiere a las bandas criminales y a los decuentos para jubilados

El presidente de la República, José Raúl Mulino , se refirió este martes 15 de septiembre a las acciones operativas que desarrollan las entidades gubernamentales y los estamentos de seguridad para perseguir, capturar y sancionar a los integrantes de bandas criminales de alto perfil en el país.

El mandatario brindó estas declaraciones durante la inauguración de una nueva sucursal del Café Presidente en el Casco Antiguo. En el acto, destacó la restauración del inmueble para el uso de personal institucional y visitantes.

“Lo que dije es lo que dije, eso es. Estamos esforzando un programa de todas las entidades de seguridad para efectos de perseguir, castigar y detener a todos estos delincuentes de alto perfil”, @JoseRaulMulino, presidente de Panamá, sobre la lucha contra el narcotráfico. pic.twitter.com/X5RWL0PUbN — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

Asimismo, Mulino abordó el avance de las mesas de trabajo entre el Órgano Ejecutivo, organizaciones de jubilados y representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), cuya finalidad es analizar el proyecto de ley que amplía los beneficios para los jubilados y pensionados.

El gobernante precisó que las partes continúan en fase de consultas e intercambios de propuestas para lograr un consenso institucional, con la meta de que el proyecto legislativo sea aprobado antes del 31 de octubre.

“La idea era la continuidad a la reunión que iniciamos el jueves. Todavía no hay una decisión abordada, pero sí hemos tenido ya intercambio entre nosotros primero, para después con los gremios", destacó el mandatario.