Mizrachi sobre regreso de Ruiz Díaz: "Va a tener que integrarse bajo las decisiones que decida el alcalde"

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi , se refirió a la reintegración del vicealcalde Roberto Ruiz Díaz a partir del 1 de octubre, al señalar que deberá subordinarse a las directrices de la administración municipal.

Mizrachi indicó que evalúa asignar a Ruiz Díaz al albergue para habitantes de calle en Las Garzas debido a la falta de personal en ese recinto. Asimismo, el jefe del gobierno capitalino manifestó su temor de que se intenten acciones de sabotaje desde el interior de la alcaldía y sostuvo que en su gestión no hay espacio para la política ni para nombramientos partidistas.

Le podría interesar: Roberto Ruiz Díaz anuncia su regreso como vicealcalde de Panamá a partir del 1 de octubre

"Va a tener que integrarse bajo las decisiones y las asignaciones que decida el alcalde (...) Estamos a punto de abrir un albergue para habitantes de calle en Las Garzas y nos falta personal allá. Posiblemente, él podría ocupar un puesto allá. Yo creo que eso está por verse”, afirmó el alcalde.

El alcalde del distrito de Panamá, @Mayer Mizrachi, se refirió la reintegración del vicealcalde Roberto @R_RuizDiaz, a partir del 1 de octubre: “va a tener que integrarse bajo las decisiones y las asignaciones que decida el alcalde, mi persona... estamos a punto de abrir un… pic.twitter.com/IFok1VOPbE — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

"Desde afuera, señor Roberto ha tratado de sabotear una administración que creo que en su mayoría ha sido extremadamente apreciable por una gran parte de la ciudadanía. Yo creo que el miedo de muchos, y me incluyo, es que ahora desde adentro trate de sabotear", señaló.