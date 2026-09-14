Roberto Ruiz Díaz anuncia su regreso como vicealcalde de Panamá a partir del 1 de octubre

El vicealcalde de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, quien se encontraba de licencia sin sueldo, notificó al presidente del Consejo Municipal que se reincorporará a su cargo a partir del 1 de octubre de 2026.
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Roberto Ruiz Díaz regresará como vicealcalde de Panamá el 1 de octubre
Sin embargo, el vicealcalde decidió adelantar su regreso a la comuna capitalina, por lo que retomará sus funciones antes de la fecha inicialmente prevista para finalizar su licencia.
La notificación fue enviada mediante una nota dirigida al presidente del Consejo Municipal, en la que comunica formalmente su decisión de regresar al cargo.