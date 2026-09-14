Panamá Nacionales -  14 de septiembre de 2026 - 15:34

Lotería Fiscal: estas son las facturas que puedes depositar para participar por premios

El MEF habilitó las urnas de la Lotería Fiscal Regional. Conozca qué facturas son válidas, desde cuándo y hasta qué fecha puede depositarlas.

Lotería Fiscal 2026: facturas válidas

Lotería Fiscal 2026: facturas válidas, fechas y cómo participar

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó a nivel nacional las urnas de la Lotería Fiscal Regional, donde los ciudadanos podrán depositar sus facturas para participar en el próximo sorteo de premios.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, serán válidas las facturas emitidas desde el 13 de septiembre hasta el 13 de noviembre de 2026. Los ciudadanos tendrán hasta el viernes 13 de noviembre para depositar sus facturas en las urnas habilitadas a nivel nacional.

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¿Cómo participar en la Lotería Fiscal?

El proceso consiste en:

  • Realizar una compra y exigir la factura fiscal.
  • Conservar la factura válida.
  • Depositarla en una de las urnas habilitadas para la Lotería Fiscal Regional.
  • Esperar el sorteo correspondiente.

El MEF recordó a los consumidores la importancia de solicitar siempre su factura fiscal al realizar sus compras.

La entidad también invitó a los ciudadanos a conservar sus facturas y depositarlas dentro del período establecido para participar en la Lotería Fiscal.

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