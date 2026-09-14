Lotería Fiscal: estas son las facturas que puedes depositar para participar por premios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó a nivel nacional las urnas de la Lotería Fiscal Regional , donde los ciudadanos podrán depositar sus facturas para participar en el próximo sorteo de premios.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, serán válidas las facturas emitidas desde el 13 de septiembre hasta el 13 de noviembre de 2026. Los ciudadanos tendrán hasta el viernes 13 de noviembre para depositar sus facturas en las urnas habilitadas a nivel nacional.

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¿Cómo participar en la Lotería Fiscal?

¡LAS URNAS YA ESTÁN ABIERTAS! ¿Y TÚ, YA GUARDAS TUS FACTURAS?



¡Tus facturas pueden convertirse en premios! Desde hoy, las urnas de la Lotería Fiscal Regional ya están habilitadas a nivel nacional para que deposites tus facturas y participes.



Compra, pide tu factura,… pic.twitter.com/Pfe1mt660D — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) September 14, 2026

El proceso consiste en:

Realizar una compra y exigir la factura fiscal .

. Conservar la factura válida.

Depositarla en una de las urnas habilitadas para la Lotería Fiscal Regional.

Esperar el sorteo correspondiente.

El MEF recordó a los consumidores la importancia de solicitar siempre su factura fiscal al realizar sus compras.

La entidad también invitó a los ciudadanos a conservar sus facturas y depositarlas dentro del período establecido para participar en la Lotería Fiscal.