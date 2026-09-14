Lotería Fiscal: estas son las facturas que puedes depositar para participar por premios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó a nivel nacional las urnas de la Lotería Fiscal Regional, donde los ciudadanos podrán depositar sus facturas para participar en el próximo sorteo de premios.
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¿Cómo participar en la Lotería Fiscal?
El proceso consiste en:
- Realizar una compra y exigir la factura fiscal.
- Conservar la factura válida.
- Depositarla en una de las urnas habilitadas para la Lotería Fiscal Regional.
- Esperar el sorteo correspondiente.
El MEF recordó a los consumidores la importancia de solicitar siempre su factura fiscal al realizar sus compras.
La entidad también invitó a los ciudadanos a conservar sus facturas y depositarlas dentro del período establecido para participar en la Lotería Fiscal.