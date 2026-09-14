Aplicación PUNCH para el PASE-U: ¿cómo descargarla y qué beneficios ofrece?

Aplicación PUNCH de la Caja de Ahorros para el PASE-U.

La Caja de Ahorros exhortó a los acudientes de los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) a descargar la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros para gestionar de forma digital los fondos destinados a la compra de alimentos y útiles escolares.

De acuerdo con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), los fondos acreditados en la plataforma digital pueden utilizarse en los siguientes rubros y servicios autorizados:

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Supermercados, farmacias y ópticas

Compra de uniformes y útiles escolares

Pago del servicio de transporte público en el Metro y Metrobús

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A través de esta herramienta digital, los acudientes pueden consultar su saldo disponible y monitorear los movimientos de la cuenta en tiempo real. Adicionalmente, el documento cobrable se ha entregado en siete provincias, lo que permite a las familias con más de un estudiante en el sistema educativo recibir los desembolsos correspondientes, así como las asignaciones por puesto distinguido y concurso general.

Procedimiento para activar la aplicación Punch by Caja de Ahorros