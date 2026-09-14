Aplicación PUNCH para el PASE-U: ¿cómo descargarla y qué beneficios ofrece?

La Caja de Ahorros exhortó a los acudientes de los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) a descargar la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros para gestionar de forma digital los fondos destinados a la compra de alimentos y útiles escolares.
- Supermercados, farmacias y ópticas
- Compra de uniformes y útiles escolares
- Pago del servicio de transporte público en el Metro y Metrobús
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A través de esta herramienta digital, los acudientes pueden consultar su saldo disponible y monitorear los movimientos de la cuenta en tiempo real. Adicionalmente, el documento cobrable se ha entregado en siete provincias, lo que permite a las familias con más de un estudiante en el sistema educativo recibir los desembolsos correspondientes, así como las asignaciones por puesto distinguido y concurso general.
Procedimiento para activar la aplicación Punch by Caja de Ahorros
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Descarga de la aplicación: Acceder a las tiendas digitales Google Play Store (Android) o App Store (iOS) y descargar la plataforma móvil Punch by Caja de Ahorros.
Registro de usuario: Seleccionar el país de residencia e ingresar un correo electrónico válido junto con el número de teléfono celular del acudiente.