Entrega del PASE-U en Los Andes: centros educativos para este 15 de septiembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 15 de septiembre con la entrega de las tarjetas de débito de la Caja de Ahorros para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
Pagos del IFARHU para este 15 de septiembre
Distrito de San Miguelito
Belisario Porras
- C.E.B.G. Josefina Tapia R.
- C.E.B.G. Manuel Belgrano
- Colegio Bilingüe Digimaca
- Colegio Bilingüe Rey de Paz
- Escuela Buen Pastor Canaan
- Escuela Don Bosco Rural
- Escuela Dr. Carlos A. Mendoza
- Escuela María del Rosario Salazar
- Escuela República de Francia
- Escuela República de Corea
- Escuela Samaria Sinai
- I.P.T. Louis Martinz
- Instituto Bilingüe Porras
Omar Torrijos
- Escuela Bilingüe Rayitos de Sol
- Escuela Juan José Amado
- Escuela Los Andes
- Escuela Santa Librada
- Escuela Soldaditos de Jesús
- I.P.T. Sin Fronteras
- I.P.T.C. Nicolás del Rosario
- P.C. Santa Librada
Centro de entrega
- Centro Comercial Los Andes, puerta principal.
Horario de atención
- De 7:00 a.m. a 12:0 p.m.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.