Clima en Panamá hoy lunes 14 de septiembre: ¿dónde lloverá y a qué hora?

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este lunes 14 de septiembre de 2026 lluvias con tormentas eléctricas, además de condiciones de cielo entre parcialmente nublado y nublado en diferentes sectores del país.

El aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas se mantiene para las provincias y comarcas de las vertientes del Pacífico y del Caribe, así como para ambos sectores marítimos de Panamá.

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El aviso está vigente hasta las 11:59 p. m. del martes 15 de septiembre de 2026.

¿Dónde se esperan lluvias?

De acuerdo con el pronóstico del IMHPA, las lluvias y tormentas pueden presentarse en diferentes sectores del país durante la jornada de este lunes.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones y avisos oficiales del IMHPA y del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

Lluvias dejan viviendas afectadas en Colón

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde del domingo provocaron afectaciones en distintos sectores de la provincia de Colón.

En el sector de Arco Iris, 11 viviendas resultaron afectadas por desprendimientos de techo. SINAPROC mantiene equipos en el área y realiza una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar las condiciones y requerimientos de las familias afectadas.

El balance preliminar de SINAPROC reportó 19 incidentes relacionados con lluvias y vientos en cinco provincias, con unas 97 personas afectadas. Colón concentró la mayor cantidad de reportes.

También se reportaron inundaciones, caída de árboles y postes del tendido eléctrico, entre otras afectaciones en diferentes puntos de la ciudad de Colón y comunidades cercanas.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), SINAPROC, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Panameña coordinan las labores de atención y evaluación de daños.

Recomendaciones ante las lluvias

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas, se recomienda a la población: