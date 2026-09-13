Tragedia en Veraguas: dos personas mueren tras naufragio en el río Coclé del Norte

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó que dos personas fueron encontradas sin signos vitales tras el naufragio de una embarcación ocurrido en la desembocadura del río Coclé del Norte, en la provincia de Veraguas.

De acuerdo con la entidad, el naufragio se produjo en medio de fuertes oleajes y condiciones climatológicas adversas.

Unidades Aeronavales acudieron al lugar tras recibir el reporte de la emergencia y participaron en las labores de asistencia y recuperación junto con familiares y miembros de la comunidad.

Naufragio en Veraguas deja dos muertos, entre ellos un menor

El Servicio Nacional @aeronavalpanama informa que dos personas sin signos vitales fueron ubicadas tras el naufragio de una embarcación en la desembocadura del río Coclé del Norte, en la provincia de Veraguas, producto de los fuertes oleajes y condiciones climatológicas adversas.… pic.twitter.com/bbDXP6Vgw7 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 13, 2026

Durante estas labores fueron ubicadas dos personas sin signos vitales, entre ellas un menor de edad, detalló el SENAN.

La institución indicó que se realizaron las coordinaciones correspondientes con las autoridades competentes para llevar a cabo las diligencias respectivas.

Ante las condiciones meteorológicas, el SENAN hizo un llamado a los operadores de embarcaciones y a las comunidades costeras para que eviten los zarpes y extremen las medidas de seguridad hasta que disminuya el fuerte oleaje y mejoren las condiciones del tiempo.