¿Qué pasó en AES Gatún? Bomberos descartan que las llamas fueran por un incendio

El Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBRP) informó que atendió una emergencia relacionada con una columna de humo y emanación de llamas observadas en las instalaciones de AES, ubicadas en el área de Gatún, provincia de Colón.

Tras la atención de la emergencia, los bomberos descartaron que se tratara de un incendio.

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Bomberos descartan incendio en AES Gatún: ¿qué ocurrió?

El Cuerpo de Bomberos (@BCBRP) informó que atendieron una emergencia relacionada con la presencia de una columna de humo y emanación de llamas observadas en las instalaciones de AES, en el área de Gatún, en la provincia de Colón y se descartó que se tratara de un incendio.



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El capitán José Pérez explicó que, durante la evaluación, se constató que las llamas correspondían al sistema de antorcha de la propia empresa, utilizado para liberar presión de manera controlada como parte de sus operaciones.

De acuerdo con el BCBRP, la situación se encontraba bajo control y permanecía bajo la custodia del personal de seguridad de AES.

No obstante, la Oficina de Investigación de Incendios y la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) mantienen las labores de evaluación e investigación para determinar todos los detalles relacionados con el hecho.