COLÓN Nacionales -  13 de septiembre de 2026 - 12:22

¿Qué pasó en AES Gatún? Bomberos descartan que las llamas fueran por un incendio

Bomberos atendieron una emergencia por humo y llamas en AES Gatún, Colón, pero descartaron un incendio. Conozca qué ocurrió y qué investigan.

Bomberos descartan que las llamas

Bomberos descartan que las llamas

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBRP) informó que atendió una emergencia relacionada con una columna de humo y emanación de llamas observadas en las instalaciones de AES, ubicadas en el área de Gatún, provincia de Colón.

Tras la atención de la emergencia, los bomberos descartaron que se tratara de un incendio.

Contenido de interés: AES aclara qué ocurrió en su planta de Colón tras la enorme llamarada: "No fue un incendio"

Bomberos descartan incendio en AES Gatún: ¿qué ocurrió?

El capitán José Pérez explicó que, durante la evaluación, se constató que las llamas correspondían al sistema de antorcha de la propia empresa, utilizado para liberar presión de manera controlada como parte de sus operaciones.

De acuerdo con el BCBRP, la situación se encontraba bajo control y permanecía bajo la custodia del personal de seguridad de AES.

No obstante, la Oficina de Investigación de Incendios y la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) mantienen las labores de evaluación e investigación para determinar todos los detalles relacionados con el hecho.

En esta nota:
Seguir leyendo

Bomberos investigan causas del incendio que afectó varios comercios en David

Inadmiten a dos colombianos en Tocumen: venían a trabajar como prestamistas de "gota a gota"

UDELAS: ¿cuánto costará la matrícula con los nuevos descuentos en 2027?

Recomendadas

Más Noticias