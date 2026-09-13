¿Lloverá hoy en Panamá? Este es el pronóstico para este domingo 13 de septiembre

Si tiene planes para este domingo 13 de septiembre, tome en cuenta el pronóstico del tiempo, ya que se esperan lluvias y tormentas eléctricas en diferentes sectores de Panamá. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) activó un Aviso de Vigilancia por Lluvias y Tormentas Eléctricas para las vertientes del Pacífico y del Caribe, así como para ambos sectores marítimos del país.

El aviso se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. del martes 15 de septiembre de 2026.

¿Lloverá este domingo en Panamá?

De acuerdo con el pronóstico del IMHPA, durante este domingo 13 de septiembre se esperan aguaceros en sectores del Caribe y la península de Azuero durante la madrugada y la mañana.

Aviso de Vigilancia por Lluvias y Tormentas Eléctricas



Areas bajo aviso:

Provincias y comarcas de las vertientes del Pacífico y del Caribe.

Ambos sectores marítimos del país.



Válido hasta el 11:59 p.m hats el 15 de septiembre de 2026. pic.twitter.com/5ZlnU6R769 — IMHPA (@imhpapma) September 12, 2026

Para horas de la tarde se prevén lluvias de variada intensidad en diferentes puntos del país, por lo que podrían registrarse condiciones inestables en varias regiones.

El aviso contempla las provincias y comarcas de las vertientes del Pacífico y del Caribe, además de las áreas marítimas del territorio nacional.

¿Hasta cuándo estará vigente el aviso?

El Aviso de Vigilancia por Lluvias y Tormentas Eléctricas del IMHPA permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. del martes 15 de septiembre de 2026.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar precauciones, especialmente durante los periodos de lluvia y tormentas eléctricas.